15 ноября, 19:44
300-летие Перми

Пермский музей выпустил книгу с рассказами о Перми через предметы коллекции

Тираж составил 3 тыс. экземпляров

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Пермский краеведческий музей выпустил книгу с рассказами о событиях и людях Перми через истории предметов коллекции. Издание необычного альбома-каталога "Расскажи мне о Перми" стало завершающим событием в серии мероприятий музея, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья, а также к 133-летию самого музея, сообщает корреспондент ТАСС.

"Каталогом "Расскажи мне о Перми" мы финишируем серию событий, которые краеведческий музей разработал и провел в рамках 300-летнего юбилея города. За этот год у нас было много выставочных проектов, событий, лекций, мини-выставок и разных других музейных форматов. Этот каталог - своеобразный подарок пермякам, гостям города, он будет очень приятен для людей, которые любят читать и интересуются историей города и нашего региона", - рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

По ее словам, главными героями этого каталога выступают музейные предметы, "которые рассказывают о себе, а также при помощи себя рассказывают об историях, связанных с городом, с интересными, выдающимися личностями". Как пояснила руководитель авторского коллектива Елена Меркушева, в книге в 111 текстах описаны 180 предметов коллекции, а авторами рассказов выступили хранители и научные сотрудники Пермского краеведческого музея. "Здесь мы достаточно просто описываем предметы с их легендами, с кем или с чем они связаны, поэтому в книге популярный, совсем не научный язык, который понятен посетителям музея", - добавила Меркушева.

Авторы издания отмечают, что в книге рассказывается, в том числе о предметах, которые по разным причинам не были показаны ни на одной выставке. Например, в альбоме-каталоге представлена часть металлической опоры Камского железнодорожного моста, который в конце XIX века считался одним из лучших мостов в России. В каталоге музея также рассказывается о редкой рукописной книге "Словенская Грамматика", написанной в Венеции иеромонахом Иустином, ставшим впоследствии епископом Пермским и Екатеринбургским (XVIII-XIX век). Еще одним необычным предметом из коллекции музея, описанным в каталоге, стал старый деревянный водопровод Перми конца XIX - начала XX веков, сделанный из лиственницы, и водомеры фирмы "Сименс и Гальске", которые подсчитывали, сколько воды в сутки потребляли жители города. "Мы брали, как правило, предметы, которые мы обычно не показываем, и те, которые есть в экспозиции, но которые всегда вызывают много вопросов. Кроме того, это аттрактивные предметы: в хорошем состоянии, визуально интересные, объемные", - рассказала Меркушева.

Общий тираж книги "Расскажи мне о Перми" составляет 3 тыс. экземпляров. По словам Востриковой, издание можно найти во всех филиалах Пермского краеведческого музея, также каталог планируется подарить муниципальному музею Пермского края и распространить во все библиотеки.

О музее

Пермский краеведческий музей имеет 11 выставочных залов по всему Пермскому краю, половина из них находится в Перми. Основное здание музея расположено в особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича для крупного пермского предпринимателя и мецената Николая Мешкова. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы открыта основная экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века. Фонды музея насчитывают около 630 тыс. единиц хранения. 

Теги:
РоссияПермский край300-летие Перми
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация