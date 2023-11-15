Пермский музей выпустил книгу с рассказами о Перми через предметы коллекции

Тираж составил 3 тыс. экземпляров

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Пермский краеведческий музей выпустил книгу с рассказами о событиях и людях Перми через истории предметов коллекции. Издание необычного альбома-каталога "Расскажи мне о Перми" стало завершающим событием в серии мероприятий музея, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья, а также к 133-летию самого музея, сообщает корреспондент ТАСС.

"Каталогом "Расскажи мне о Перми" мы финишируем серию событий, которые краеведческий музей разработал и провел в рамках 300-летнего юбилея города. За этот год у нас было много выставочных проектов, событий, лекций, мини-выставок и разных других музейных форматов. Этот каталог - своеобразный подарок пермякам, гостям города, он будет очень приятен для людей, которые любят читать и интересуются историей города и нашего региона", - рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

По ее словам, главными героями этого каталога выступают музейные предметы, "которые рассказывают о себе, а также при помощи себя рассказывают об историях, связанных с городом, с интересными, выдающимися личностями". Как пояснила руководитель авторского коллектива Елена Меркушева, в книге в 111 текстах описаны 180 предметов коллекции, а авторами рассказов выступили хранители и научные сотрудники Пермского краеведческого музея. "Здесь мы достаточно просто описываем предметы с их легендами, с кем или с чем они связаны, поэтому в книге популярный, совсем не научный язык, который понятен посетителям музея", - добавила Меркушева.

Авторы издания отмечают, что в книге рассказывается, в том числе о предметах, которые по разным причинам не были показаны ни на одной выставке. Например, в альбоме-каталоге представлена часть металлической опоры Камского железнодорожного моста, который в конце XIX века считался одним из лучших мостов в России. В каталоге музея также рассказывается о редкой рукописной книге "Словенская Грамматика", написанной в Венеции иеромонахом Иустином, ставшим впоследствии епископом Пермским и Екатеринбургским (XVIII-XIX век). Еще одним необычным предметом из коллекции музея, описанным в каталоге, стал старый деревянный водопровод Перми конца XIX - начала XX веков, сделанный из лиственницы, и водомеры фирмы "Сименс и Гальске", которые подсчитывали, сколько воды в сутки потребляли жители города. "Мы брали, как правило, предметы, которые мы обычно не показываем, и те, которые есть в экспозиции, но которые всегда вызывают много вопросов. Кроме того, это аттрактивные предметы: в хорошем состоянии, визуально интересные, объемные", - рассказала Меркушева.

Общий тираж книги "Расскажи мне о Перми" составляет 3 тыс. экземпляров. По словам Востриковой, издание можно найти во всех филиалах Пермского краеведческого музея, также каталог планируется подарить муниципальному музею Пермского края и распространить во все библиотеки.

О музее

Пермский краеведческий музей имеет 11 выставочных залов по всему Пермскому краю, половина из них находится в Перми. Основное здание музея расположено в особняке XIX века, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича для крупного пермского предпринимателя и мецената Николая Мешкова. Сейчас в Доме Мешкова на набережной Камы открыта основная экспозиция, посвященная истории Пермского края с древнейших времен до конца XX века. Фонды музея насчитывают около 630 тыс. единиц хранения.