Собянин заявил, что из столиц мира Москва лидирует по разнообразию музейных экспозиций

В столице больше 440 музеев и выставочных залов, добавил мэр

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва занимает лидирующую позицию среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Москва - первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. И седьмая среди 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь" рейтинга Global Cities Index 2023. У нас больше 440 музеев и выставочных залов", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в среднем за год проходит 14 тыс. мероприятий и 1300 выставок, работают программы "Московская музейная неделя" , "Музеи - детям", "Ночь в музее".

Кроме того, в общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение глобальных городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт, отметил мэр.