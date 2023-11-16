Исполнителя роли Шостаковича в фильме Алексея Учителя назовут в феврале 2024 года

Работа над картиной началась несколько лет назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель объявит имя исполнителя главной роли в своей картине "ДД/Шостакович" и остальной актерский состав в феврале 2024 года, когда начнутся основные съемки. Об этом режиссер сообщил ТАСС в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"Пока никого не раскрою из каста, тем более еще идет процесс [кастинга]. Даже те, кого мы утвердили, - немногие, кстати, утверждены, - должны сочетаться с тем, кого мы выберем. Поэтому будут еще какие-то корректировки. Работа идет, в конце февраля мы начнем съемки, никуда не свернуть, тогда станет известен кастинг", - сказал Учитель.

Работа над картиной началась несколько лет назад, фильм неоднократно участвовал в питчингах Фонда кино. В основе будущей картины лежит сценарий Александра Терехова, который ранее выступил автором сценария драмы Учителя "Матильда" (2017) и соавтором сценария картины "Дылда" (2019) Кантемира Балагова. Музыкальным руководителем фильма о Шостаковиче выступит худрук труппы Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича.

Ранее Учитель отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу. Изначально премьера фильма запланирована на 2025 год.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.