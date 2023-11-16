Театру наций предложили создать школу в Шанхае

По словам худрука Евгения Миронова, культура - это "самый чувствующий сегмент общественной жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственному театру наций предложили создать театральную школу в Шанхае. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Евгений Миронов в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"В Театр наций обратились китайские коллеги для создания театральной школы в Шанхае", - сказал он. Миронов добавил, что театральное образование в этой стране в основном "связано с российским, но только 70-х годов".

Худрук также отметил, что культура - "самый чувствующий сегмент общественной жизни", а форум позволяет знакомиться с участниками из других стран и учиться друг у друга. Он выразил уверенность, что форум в том числе обратит внимание на культуру других государств, о которой не так много знают в России.

"Для меня это тоже открытие, что там развивается современное искусство, современные режиссеры, хореографы, композиторы. И в контексте этого, во-первых, мы знакомимся друг с другом, а во-вторых, учимся, что немаловажно", - заключил он, не уточнив, какие конкретно страны имеет в виду.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.