16 ноября, 10:54
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Театру наций предложили создать школу в Шанхае

По словам худрука Евгения Миронова, культура - это "самый чувствующий сегмент общественной жизни"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственному театру наций предложили создать театральную школу в Шанхае. Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Евгений Миронов в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

"В Театр наций обратились китайские коллеги для создания театральной школы в Шанхае", - сказал он. Миронов добавил, что театральное образование в этой стране в основном "связано с российским, но только 70-х годов".

Худрук также отметил, что культура - "самый чувствующий сегмент общественной жизни", а форум позволяет знакомиться с участниками из других стран и учиться друг у друга. Он выразил уверенность, что форум в том числе обратит внимание на культуру других государств, о которой не так много знают в России.

"Для меня это тоже открытие, что там развивается современное искусство, современные режиссеры, хореографы, композиторы. И в контексте этого, во-первых, мы знакомимся друг с другом, а во-вторых, учимся, что немаловажно", - заключил он, не уточнив, какие конкретно страны имеет в виду.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
Миронов, Евгений ВитальевичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация