16 ноября, 12:44
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Алексей Учитель сообщил о планах создания сериала о конструкторе Сергее Королеве

Кинорежиссер рассказал, что проект будет насчитывать 8-10 серий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Кинорежиссер Алексей Учитель намерен выступить продюсером игрового сериала о советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве. Об этом он рассказал на панельной дискуссии "Кино - формируя образ будущего. Эпоха великих космических открытий" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Мы сейчас работаем над сериалом "Королев", и надеюсь, что [он] состоится", - сказал Учитель.

В беседе с журналистами он отметил, что проект будет насчитывать 8-10 серий. "Мы только в начале пути. Уже написан расширенный сценарный план. Это игровой сериал", - добавил Учитель. Он отметил, что планирует выступить в качестве продюсера этого проекта.

"Еще у нас лежит очень интересная тема: был "космонавт №3" - Нелюбов его фамилия, который должен был третьим полететь в космос. У него трагическая биография, но он считался физически самым подготовленным космонавтом. И Королев, кстати, его <...> целый год испытывал для полета на Марс - была же еще марсианская программа в ответ на американскую лунную программу. Может быть, этот проект тоже состоится", - также рассказал Учитель на панельной дискуссии.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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