16 ноября, 15:54

В Брянске пройдет концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров

Мероприятие будет посвящено Федору Шаляпину

БРЯНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Большой оперный концерт, посвященный Федору Шаляпину, с приглашенными солистами Большого и Мариинского театров пройдет 7 декабря в Брянске. Участие в нем - специальный творческий приз Брянского Губернаторского симфонического оркестра (БГСО), учрежденный на Международном конкурсе оперных исполнителей имени Шаляпина в Санкт-Петербурге, рассказала ТАСС директор оркестра Анна Амбарцумян.

"В концерте примут участие финалисты I Международного конкурса молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина в Санкт-Петербурге - Игорь Подоплелов, Максим Даминов и Александр Дуболазов. Они были отмечены жюри, в составе которого - авторитетные эксперты в области оперного искусства, такие как Ильдар Абдразаков, Ольга Кондина, Владимир Ванеев, Георгий Исаакян и другие", - сообщила Амбарцумян.

Как уточнил директор, БГСО выступил партнером конкурса в Санкт-Петербурге и учредил в его рамках специальный приз - участие в гала-концерте, посвященном Федору Шаляпину с Брянским губернаторским симфоническим оркестром в областной филармонии.

Впервые на брянской сцене три баса, финалисты питерского конкурса имени Шаляпина, выступят одновременно: солист Большого театра - Игорь Подоплелов, солист оперной труппы Мариинского театра - Максим Даминов, оперный певец - Александр Дуболазов. Дирижер - Василий Юркевич.

В 2023 году музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения великого русского баса - Федора Шаляпина. 

Теги:
РоссияБрянская область
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