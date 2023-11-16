16 ноября, 16:38
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Русский музей планирует показать в Пекине коллекцию авангарда

Генеральный директор музея Алла Манилова выразила надежду на развитие связей с музеями других дружественных стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей планирует показать на выставке в Китае коллекцию авангарда. Как сообщила генеральный директор музея Алла Манилова на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, выставка в Пекине может состояться в 2024 году.

"Сегодня мы видим колоссальный интерес китайских музеев, китайских регионов к русскому искусству, и сейчас мы достигаем договоренности с Шанхаем, с Пекином о выставках в 2024 году и в 2025 году - очень крупных выставках наших шедевров, в том числе нашей блистательной коллекции русского авангарда, которую, скорее всего, удастся показать в Шанхае уже в следующем году", - сказала Манилова.

Она выразила надежду на развитие связей с музеями других дружественных стран.

Манилова ранее сообщила о планах создания в Китае сетевого культурного центра, который будет действовать сразу в нескольких провинциях. В таких культурных центрах могут проводиться обменные выставки и просветительские мероприятия. Также планируется развивать виртуальные филиалы Русского музея.

Русский музей обладает наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более чем 400 тыс. произведений тысячелетнего периода - с Х по ХХI век, он выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев России. Виртуальные филиалы Русского музея действуют в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организаторами мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияКитайСанкт-ПетербургМанилова, Алла ЮрьевнаIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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