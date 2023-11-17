17 ноября, 01:12

На Чукотке стартовал межрегиональный фестиваль, посвященный искусству коренных народов

Для посетителей мероприятия организуют ярмарку с изделиями народных промыслов

ТАСС, 17 ноября. Межрегиональный фестиваль "Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия", посвященный народным промыслам коренных малочисленных народов Севера, стартовал в Анадыре. Участники проведут мастер-классы по изготовлению традиционной одежды, украшений, сообщили ТАСС в окружном департаменте культуры, спорта и туризма правительства Чукотского АО.

"Мероприятия пройдут в окружном Доме культуры в Анадыре, участники проведут мастер-классы по изготовлению традиционного костюма и украшений народов Севера. Также будет организована ярмарка, где посетителям предложат купить готовые изделия народных промыслов", - сообщили в профильном департаменте.

Фестиваль "Три сестры: Чукотка, Камчатка, Якутия" организован при поддержке НКО "Фонд социального развития "Купол" и окружного департамента культуры, спорта и туризма. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округ
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