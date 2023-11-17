17 ноября, 09:59
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

"Остров фортов" в Кронштадте станет площадкой культурного форума в 2024 году

Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" в Кронштадте станет одной из площадок Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур в 2024 году. Соответствующее соглашение на стенде ТАСС подписали директор АНО "Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума" Владимир Кехман и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.

"Я очень надеюсь, что в следующем году у форума будет две площадки, причем одна из них в Кронштадте. К моменту проведения форума в следующем году, я надеюсь, там завершатся все реставрационные и подготовительные работы. Там очень много места, много фортов, в которых можно проводить как культурные, так и деловые мероприятия", - отметил Кехман.

Определенные видовые преимущества "Острова фортов" как площадки такого масштабного форума отметила Шойгу.

"У нас есть исторический парк и в хорошую погоду это может играть большую роль - много мероприятий можно проводить на открытом воздухе, с видом на залив, на форты. У нас также есть переговорные, есть конференц-залы, есть большой зал на 300 человек, с огромным экраном, где можно показывать любые архивные кадры, проводить большие презентации, церемонии награждения и прочее", - сказала Шойгу.

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургIX Санкт-Петербургский международный культурный форумКехман, Владимир Абрамович
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