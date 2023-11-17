17 ноября, 19:59

В Петербурге состоялся концерт, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В мероприятии принял участие Международный симфонический оркестр "Таврический"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения советского и азербайджанского государственного, партийного и политического деятеля, третьего президента Азербайджана Г. А. Алиева состоялся в Таврическом дворце Петербурга. Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонический оркестр "Таврический", под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова, сообщил ТАСС художественный руководитель Михаил Голиков.

"Что к 100-летию Гейдара Алиева концерт проходит в Таврическом дворце очень символично, поскольку он является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, представительство Азербайджана там занимает там одну из ведущих ролей. В Купольном зале прозвучала музыка сильнейших композиторов-представителей азербайджанской школы, подобную музыку не так часто можно услышать в наших концертных залах. Мне очень приятно, что для такого события Ялчин выбрал именно наш оркестр", - сказал художественный руководитель Международного симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков.

Голиков добавил, что в концерте также приняли участие заслуженная артистка Азербайджана Эльнара Мамедова и Регина Рустамова, а также солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов. Вместе с азербайджанскими произведениями прозвучали арии из российской оперы, которые стали мостами между музыкальными культурами двух стран.

"Азербайджанская музыка достаточно самобытна, она вобрала в себя традиции разных кавказских стран, чем больше таких концертных программ будет в нашем городе, тем лучше и теснее мы будем понимать друг друга и общаться на уровне объединения культур. С Азербайджаном мы точно будем сотрудничать по линии "Симфонического оркестра Прикаспийских государств", поскольку азербайджанские музыканты - неотъемлемая часть этого коллектива. Сейчас очень хорошее время для установления новых планок межкультурных отношений с Азербайджаном", - отметил Голиков. 

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