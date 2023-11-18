Более 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ Москвы

В списке приобретенных инструментов оказались скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ в столице с 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Воспитанники школ искусств Москвы не только учатся музыке, но и осваивают новые технологии. С 2018 года в рамках проекта "Искусство - детям" закупили для музыкальных школ города свыше 300 цифровых и электронных инструментов: скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы", - написал мэр.

Он отметил, что у таких инструментов есть уникальные функции: к примеру, на цифровом пианино можно сделать звучание более объемным, имитировать концертный зал или камерную студию.

Также Собянин напомнил, что в городе обновляются здания школ искусств, организовываются студии компьютерной музыки, где ученики могут попробовать написать свою мелодию.