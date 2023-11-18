18 ноября, 11:23

В Петербурге открыли образовательный интенсив для театров новых регионов

Слушателями трехдневной программы стали более 70 человек, из которых 30 прибыли из новых субъектов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. В Петербурге открыли образовательный интенсив "Национальная театральная школа" для специалистов новых регионов России. В нем участвуют руководители театрально-зрелищных учреждений Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также профессионалы из Ленинградской области.

"Всероссийский образовательный интенсив в Петербурге станет уже 21-м по счету в рамках совместного проекта Национального драматического театра России и Санкт-Петербургского государственного университета "Национальная театральная школа". Вместе с тем для команды проекта это во многом особенное событие, так как мы впервые объединяем вместе слушателей сразу из пяти регионов нашей страны - для освоения программы "Основы менеджмента в современном национальном театре" и совместной разработки творческих проектов", - сказал журналистам директор Александринского театра, лидер Национальной театральной школы Сергей Емельянов.

Он отметил, что "Александринский театр видит высокую степень необходимости в создании прочных профессиональных связей с театрально-зрелищными учреждениями Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей". Инициативу по проведению специальной программы Школы поддержали Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив.

Трехдневная программа повышения квалификации от ведущих экспертов Министерства культуры России, Александринского театра, Санкт-Петербургского госуниверситета, Российского государственного института сценических искусств объединит более 70 слушателей, из которых 30 прибыли из новых субъектов России.

"Для меня особенна ценна возможность встречи с коллегами и обмена опытом, создание театрального сообщества и совместный поиск новых идей для их реализации", - поделился своими ожиданиями участник проекта - генеральный директор Мариупольского республиканского академического русского драматического театра Игорь Солонин.

Программа интенсива охватывает широкий спектр направлений из области менеджмента и проектного управления, театрального продюсирования, цифровизации сферы культуры и искусства, медиапродвижения, а также правовых и финансовых основ театральной деятельности. В течение трех дней слушатели будут осваивать теоретические основы и параллельно разработают командные творческие проекты, которые смогут обсудить и защитить перед экспертами школы в Выборге на базе Городской библиотеки имени Алвара Аалто. В рамках деловой программы пройдут открытые диалоги с ведущими деятелями науки, культуры и искусства. Каждый участник проекта, успешно прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство государственного образца о повышении квалификации СПбГУ. 

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