В Риме открылась ретроспектива фильмов Шахназарова

В ней представили шесть кинолент

РИМ, 18 ноября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Показом новой картины режиссера, генерального директора киностудии "Мосфильм" Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех", которую в Русском доме в Риме он представил лично, в Италии открылся проект "Со страниц литературы на большой экран". Как сообщили ТАСС в Русском доме, всего в ретроспективе, которая продлится до 24 ноября, представлено шесть кинолент режиссера.

События фильма происходят в Москве в 1902 году. Режиссер Константин Станиславский собирается поставить новую пьесу. Он обращается за помощью к Владимиру Гиляровскому, и вместе они отправляются на Хитровку, где участвуют в расследовании убийства местного жителя - индийца-сикха. Роль Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а в образе Станиславского зрители увидят Константина Крюкова.

"Мне давно хотелось поработать с прозой Гиляровского, нашего замечательного русского журналиста, литератора, писателя, - поделился в беседе с корреспондентом ТАСС Шахназаров. - К тому же я никогда не снимал в жанре детектива. Пришла идея соединить Гиляровского с Конан Дойлем и оттолкнуться от действительно реальной истории".

Показы фильмов российского режиссера, в основе которых лежат произведения, в том числе, Льва Толстого и Антона Чехова, пройдут в одном из исторических римских кинотеатров "Фарнезе" на площади Кампо-дей-Фиори.

Шахназаров рассказал, что фильм был ранее показан в Сербии и Болгарии. "В сегодняшней ситуации довольно сложно продвигать российские картины, практически невозможно показывать в странах ЕС наши фильмы, тем более в кинотеатрах", - продолжил режиссер. Он поблагодарил посольство России и Русский дом, "которые активно продвигали идею организовать ретроспективу и смогли добиться ее реализации".

Связи с Италией

Многие из представленных в ретроспективе фильмов уже ранее были показаны в Италии. Как отметил Шахназаров, "картины, в частности, "Белый тигр", "Курьер", "Мы из джаза", всегда хорошо смотрелись, была живая реакция".

Говоря о своем фильме "Палата № 6", режиссер поделился, что изначально много лет назад проект планировался с участием итальянцев, при этом одну из ролей должен был играть Марчелло Мастроянни.

По мнению Шахназарова, творческие проекты с Италией в ближайшее время "не очень реалистичны".

Торжественный вечер в Русском доме

На торжественном вечере в Русском доме присутствовали посол России в Италии Алексей Парамонов, главы дипломатических миссий нескольких стран, дипломаты, представители организаций соотечественников. "Несмотря на сложную международную обстановку и сложную ситуацию в официальных отношениях между Россией и Италией, связи в области культуры полностью не остановлены. Киноискусство является больше ста лет важной составляющей отношений между Россией и Италией", - сказал Парамонов, приветствуя режиссера и собравшихся. Посол также напомнил, что при поддержке посольства Италии в Москве прошла ретроспектива фильмов Федерико Феллини.

Ретроспектива фильмов была организована посольством России в Италии и Русским домом в Риме.