Умерла актриса Татьяна Стрельцова

Ей было 70 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова.

Сообщается, что Стрельцова умерла 17 ноября после продолжительной болезни.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и в том же году стала служить в Киргизском русском театре драмы.

В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания "Заслуженная артистка Киргизской ССР", а в 1996 - "Народная артистка Киргизии".

"Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим. Такие мастера своего дела, как она, являются гордостью нашей страны и гарантом сохранения лучших традиций актерского мастерства и передачи их будущим поколениям. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Стрельцовой и разделяем боль невосполнимой утраты", - говорится в заявлении пресс-службы.

За свою карьеру Стрельцова исполнила роли в таких театральных постановках, как "А зори здесь тихие", "Горе от ума", "Дни Турбиных", "Борис Годунов".