Театр имени Вахтангова покажет премьеру спектакля "Долгие годы"

Роли в постановке исполнят Михаил Васьков, Ольга Гаврилюк, Александр Галочкин, Иван Захава, Полина Бондарь, Виталий Иванов и другие

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представляет премьеру спектакля Георгия Долмазяна. "Долгие годы". Показы пройдут 20 и 21 ноября на Симоновской сцене в зале "Амфитеатр", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Режиссер Георгий Долмазян в зале "Амфитеатр" Симоновской сцены Театра Вахтангова выпускает спектакль "Долгие годы". В его основе - пьеса, написанная самим режиссером и вдохновленная романом Джозефины Лоуренс "Годы тянутся так долго" и фильмом "Уступи место завтрашнему дню", - рассказала представитель пресс-службы.

По словам самого режиссера, в своем спектакле он делает акцент не на главных героях, немолодой паре, а рассказывает об их четверых детях. "Эти четыре достаточно молодых человека в расцвете сил должны стать родителями своих родителей. Готовы ли они к этой трудной роли? Смогут ли принять верные решения, от которых зависит дальнейшая жизнь, благополучие, счастье самых близких людей - отца и матери?" - поделился своей концепцией постановщик спектакля.

"Я также ни на минуту не забываю, что это история большой, настоящей, редко встречающейся любви, которую немолодые Ромео и Джульетта пронесли через десятилетия. Мне кажется, сегодня это очень важная тема", - добавил он.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник Вадим Андреев, хореограф Артур Ощепков, звукорежиссер Антон Элькин.

В спектакле заняты заслуженный артист России Михаил Васьков, Ольга Гаврилюк, Александр Галочкин, Иван Захава, Полина Бондарь, Виталий Иванов, Семен Арзуманов, Дарья Щербакова, Анастасия Джентилини, Евгений Кравченко, Федор Воронцов, Владислав Гандрабура, Юрий Поляк, народный артист России Евгений Карельских, заслуженный артист России Александр Павлов, Ольга Боровская, Анастасия Жданова, Анна Чумак, Анна Ляхова, Сергей Барышев, Клим Кудашкин.