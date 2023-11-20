19 ноября, 22:43

На ярмарке в Венесуэле представили книги по истории и преступлениям Украины

Посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров подчеркнул, что эти издания позволяют "понять современную глобальную ситуацию в преддверии 10-летия так называемого евромайдана"

КАРАКАС, 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Презентация двух российских книг по украинской тематике - "История Украины" и "Украинские преступления против человечности (2022-2023)" - прошла в воскресенье на Международной книжной ярмарке (FILVEN) в Венесуэле.

По венесуэльской традиции, книги на презентации были осыпаны лепестками роз, на этот раз - донецких. "В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров привез в Венесуэлу саженцы роз из Донецка, которые прекрасно прижились на венесуэльской земле. Символично, что именно их лепестками и были осыпаны новые книги по украинской тематике", - сообщил посол России Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Презентация российских книг и видеообращение руководителя авторского коллектива монографии "История Украины" и автора книги "Украинские преступления против человечности 2022-2023" [Максима Григорьева] проходят в присутствии большого числа посетителей в кульминационный день ежегодного литературного форума FILVEN", - подчеркнул дипломат, отметив, что в этом событии принимают участие депутаты Национальной ассамблеи (парламент) и профессор дипломатической академии Венесуэлы Хуан Диас-Феррер.

"Для нас большая честь иметь возможность представить широкой общественности книги, позволяющие понять современную глобальную ситуацию в преддверии 10-летия так называемого евромайдана, который привел к государственному перевороту, и сегодня мы видим, в каком состоянии находится Украина, какой безумный, трагический, преступный путь проделала эта страна", - заявил российский посол, обращаясь к собравшимся.

"Россия является для нас главным стратегическим союзником, и представленные здесь книги разъясняют ситуацию, сложившуюся на Украине, содействуют сохранению исторической правды о навязанном России конфликте", - отметил Диас-Феррер. Он подчеркнул, что "НАТО и США принимают непосредственное участие в событиях на Украине, обвиняя Россию в агрессии". "Европа была сообщником в установлении фашистского режима на Украине", - заявил Диас-Феррер, выразив уверенность, что "этот преступный режим будет свергнут". 

Теги:
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