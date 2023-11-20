20 ноября, 11:10
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"Уж очень я какой-то идеальный получился": как Алексей Баталов стал всесоюзным любимцем

20 ноября народному артисту СССР исполнилось бы 95 лет

Алексей Баталов. Валентин Мастюков/ ТАСС
Алексей Баталов
© Валентин Мастюков/ ТАСС

Алексея Баталова продолжают любить миллионы зрителей, он же до последних лет был склонен к самокритике: "Я никакой не актер. Снялся-то всего в шести фильмах, если брать настоящее кино. Я бродяга и много раз бросал кино", — заявил он в одном из поздних интервью. "Гога, он же Гоша..." — вспомнит большинство из нас, услышав его фамилию. И многие удивятся, что сам Баталов от съемок в "Москва слезам не верит" упорно отказывался, не подозревая, что картина получит "Оскар" и разойдется на цитаты. Рассказываем, каких еще известных ролей актер едва не лишился, почему Баталову было предначертано заниматься искусством и какие фильмы с его участием стоит пересмотреть.

Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире, но детство провел в Москве. Его родители, Владимир Баталов и Нина Ольшевская, были актерами МХАТа и жили в двух шагах от работы. "Сидя на ступеньках нашего жилища, сквозь огромные ворота в задней стене театра я мог видеть, как на сцене меняют декорации. Летом станки выносили на площадку под открытым небом, и тогда все эти сценические чудовища оказывались точно против наших дверей. В погожие дни актеры всех рангов проводили здесь свое свободное время. Многие из них забегали к нам в комнату выпить в перерыве чашку чая или поболтать", — вспоминал Алексей Баталов в мемуарах "Судьба и ремесло".

Когда Алексею было пять лет, его мама вышла замуж во второй раз — за писателя Виктора Ардова. С тех пор мальчик оказался окружен не только артистами, но и цветом литературного сообщества: в гости заходили Михаил Зощенко, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и другие.

Конечно, тогда эти люди были для меня просто дяди и тети; и только много лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица, совмещая хмурого дядьку, жившего на последнем этаже по нашей лестнице, с Мандельштамом, а доброго и тоже в очках — с Ильфом, веселого сказочника — со Светловым, папу Сережи — с Булгаковым, а хозяина замечательных игрушек — с Мате Залкой
Алексей Баталов
"Судьба и ремесло"

Кажется, с таким окружением у Баталова не было шансов выбрать более приземленную профессию. Свои первые шаги на сцене Алексей сделал в годы Великой Отечественной войны, в татарском городе Бугульма, куда его эвакуировали вместе с матерью. Нина Ольшевская возглавила труппу местного театра. Алексей помогал мастерить декорации из того, что удавалось добыть, топил печи в зрительном зале, но со временем стал получать и небольшие роли. 

Алексей Баталов с отчимом Виктором Ардовым. Валентин Мастюков/ ТАСС
Алексей Баталов с отчимом Виктором Ардовым
© Валентин Мастюков/ ТАСС

В 1944-м Баталов дебютировал в кино — сыграл одного из школьников в фильме Лео Арнштама "Зоя" (1944) о Зое Космодемьянской. Роль была крохотной, юношу даже не указали в титрах, но позже в мемуарах актер делился, что он настолько переживал и нервничал во время и после съемок, что готов был отдать все на свете, лишь бы никто не увидел его игры. Тем не менее спустя пару лет Баталов с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ и окончил ее в 1950 году.

Стремительный взлет

С середины 1950-х, поборов детские страхи, Алексей Баталов начал активно сниматься в кино. Свою первую крупную роль — рабочего-интеллигента Алексея Журбина — он сыграл в фильме Иосифа Хейфица "Большая семья" (1954). Его ждал моментальный успех: картина стала лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль". С теплом была принята и следующая работа Баталова — главная роль в детективном фильме "Дело Румянцева" (реж. Иосиф Хейфиц, 1955). В те годы развенчивался культ личности Сталина, искусство отходило от соцреализма и обращалось к миру человеческих эмоций: режиссеры нуждались в чутких, проницательных актерах, которые общались бы со зрителем, вызывали доверие и расположение. Баталов оказался одним из таких.

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В военной драме Михаила Калатозова "Летят журавли" (1957) он сыграл Бориса Бороздина — молодого простого рабочего, который любит гулять со своей девушкой по Москве, собирается жениться и жить счастливо, но летом 1941 года уходит добровольцем на фронт и погибает. Картина вошла в историю кино: во-первых, она стала первым (и пока что единственным) российским фильмом, награжденным главным призом Каннского фестиваля. Во-вторых, изменила советский кинематограф: впервые военный фильм рассказывал не о сражениях и подвигах, а о трагедии обычных людей.

Поиск себя 

К 1960 году Алексей Баталов был уже хорошо узнаваем, но ему хотелось уйти от своего амплуа — "появиться на экране не клепальщиком, не шофером, не солдатом". Такую возможность дала "Дама с собачкой" (1960) Иосифа Хейфица (актер и режиссер сотрудничали на протяжении долгих лет, поработав вместе над шестью проектами). В экранизации чеховского рассказа Баталов сыграл Гурова — импозантного мужчину, который заводит курортный роман и теряет над собой контроль. Эта роль была для него вызовом.

Я с завистью вспоминал, как легко и непринужденно двигаются, садятся, облокачиваются настоящие герои-любовники и всякие интеллигенты, у которых, как мне тогда казалось, с самого рождения ноги и белые руки привинчены совершенно иначе, чем у меня. На мой счет острили, я отшучивался, но все принимал всерьез
Алексей Баталов
"Судьба и ремесло"

"Мне очень хотелось работать над этой ролью и потому, что Чехов, и в силу моей неразрывной связи с Художественным театром, и, наконец, потому, что Гуров как материал давал возможность перейти в другое амплуа, в круг совсем иных человеческих переживаний", — вспоминал Баталов. Картина была отмечена несколькими кинофестивалями, а фильмография актера начала пополняться и другими "литературными" проектами: "В городе С." (1967) по мотивам рассказа "Ионыч", "Живой труп" (1968), "Бег" (1970). 

С Олегом Борисовым (слева) на съемках фильма "Живой труп", 1968 год. Валентин Мастюков/ ТАСС
С Олегом Борисовым (слева) на съемках фильма "Живой труп", 1968 год
© Валентин Мастюков/ ТАСС

Кроме того, Баталов попробовал себя как режиссер: в 1959-м он экранизировал "Шинель" Николая Гоголя с Роланом Быковым в главной роли, а в 1966-м выпустил фильм "Три толстяка" по сказке Юрия Олеши. В нем он сыграл одного из ключевых персонажей — революционного лидера и гимнаста Тибула. Чтобы вжиться в образ и обойтись без дублера, актер несколько месяцев обучался хождению по канату и репетировал цирковые трюки. Третий и последний фильм Баталова-режиссера "Игрок" по роману Федора Достоевского вышел в 1972 году. 

Физик и лирик

Очередным прорывом для Алексея Баталова стала главная роль в драме Михаила Ромма "Девять дней одного года". В картине, посвященной работе физиков-ядерщиков, актер предстал в образе влюбленного в науку экспериментатора Дмитрия Гусева. Во время опытов герой получил опасную дозу радиации, но скрывает это от жены, коллег и продолжает работать. Фильм вышел в международном прокате, а в 1962-м был признан лучшим, согласно опросу журнала "Советский экран". Многие кинематографисты считают эту драму одним из главных фильмов оттепели, а Карен Шахназаров назвал ее "самой шестидесятнической картиной".

С Татьяной Лавровой на съемках фильма "Девять дней одного года", 1961 год. Валентин Мастюков/ ТАСС
С Татьяной Лавровой на съемках фильма "Девять дней одного года", 1961 год
© Валентин Мастюков/ ТАСС

При этом изначально Баталову сценарий "Девяти дней одного года" не понравился, он сомневался в успехе и думал, как вежливо отказаться от роли. Но режиссеру удалось его переубедить и уговорить. "Ромм был искренне возмущен моим равнодушием к проблемам термоядерной физики, моим невежеством в вопросах космического значения. Я и сегодня не верю, что физика способна сделать человечество счастливым <...> Никогда потом я не встречал физиков, которые бы так говорили о своих делах, как в тот вечер говорил о них Михаил Ильич", — делился воспоминаниями Баталов в книге "Диалоги в антракте".

Если честно, богатым я никогда не был. Соглашаясь сниматься в кино, обычно даже не знал, сколько составит мой гонорар. Снимался, потому что роль нравилась или был хороший режиссер
Алексей Баталов

В 1975 году актер вновь вернулся к персонажам прошлых времен и сыграл декабриста князя Сергея Трубецкого в драме Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья". Несмотря на то что историки нашли в картине ряд неточностей, Алексей Баталов вспоминал, что во время съемок случались чудеса. Например, в сцене гражданской казни, согласно ритуалу, с его героя срывали эполеты и ломали над его головой шпагу, но что-то пошло не так, и актера ранили по-настоящему (в фильм вошли кадры, где по лицу Баталова течет не бутафорская, а реальная кровь). "Оказывается, сохранились свидетельства, согласно которым 150 лет назад во время гражданской казни Трубецкого произошло буквально то же самое и точно так же из рассеченной головы текла кровь", — вспоминал актер.

Зрители перед показом фильма "Москва слезам не верит" в нью-йоркском кинотеатре, 9 июня 1981 года. И. Макурин/ ТАСС
Зрители перед показом фильма "Москва слезам не верит" в нью-йоркском кинотеатре, 9 июня 1981 года
© И. Макурин/ ТАСС

Сыграв во множестве хороших фильмов и получив звание народного артиста СССР, Баталов даже не подозревал, что шквал всесоюзной любви и славы обрушится на него после роли остроумного и самоуверенного слесаря Гоши. В фильме "Москва слезам не верит" (1979) актер поначалу не хотел сниматься, да и режиссер Владимир Меньшов рассматривал других кандидатов — Виталия Соломина, Олега Ефремова, Леонида Дьячкова. Меньшов даже думал сам сыграть эту роль, но все же с Баталовым удалось договориться. "Он (Меньшов) замечательно придумал, что Гоша — это синтез моих прошлых ролей: помесь физика (он работает с учеными) и рабочего — золотые руки (вроде Журбина)", — вспоминал Баталов в книге "Сундук артиста".

Абсолютно осознаю, что, если бы не "Москва слезам не верит", я бы уже не имел права называться актером. Мне даже страшно вспомнить, как долго я колебался, соглашаться ли на эту роль
Алексей Баталов

Во время съемок актер снова получил травму — ему понадобилась скорая помощь после того, как в сцене драки с хулиганами один из самбистов перестарался и повредил актеру кадык. Жертвы оправдали себя: картина "Москва слезам не верит" получила статуэтку премии "Оскар" как лучший иностранный фильм, несколько других наград, стала сборником крылатых фраз и любимой мелодрамой у миллионов зрителей.

Во время благотворительного вечера на сцене МХТ им. Чехова, 1993 год. Татьяна Кузьмина/ ТАСС
Во время благотворительного вечера на сцене МХТ им. Чехова, 1993 год
© Татьяна Кузьмина/ ТАСС

В 1980-е и 1990-е актер стал реже появляться в кино, из наиболее ярких проектов того периода — "Время отдыха с субботы до понедельника" (реж. Игорь Таланкин, 1984) и "Зонтик для новобрачных" (реж. Родион Нахапетов, 1986). "В новом времени я не нашел себя. Сниматься в сериалах или рекламе не стал бы ни при каких обстоятельствах", — говорил Баталов в интервью. Тогда он погрузился в преподавание актерского мастерства во ВГИКе, занялся созданием радиопостановок и озвучиванием, в том числе мультфильмов ("Приключения пингвиненка Лоло", "Девочка + дракон" и другие). Самая известная анимационная работа, в которой можно услышать голос Баталова, — "Ежик в тумане" (1975) Юрия Норштейна: актер озвучил роль рассказчика.

В последние годы жизни у Баталова обострились проблемы со здоровьем, зимой 2017-го он перенес операцию и больше не покидал стен больницы. В июне того же года Алексея Баталова не стало, ему было 88 лет. 

Дарья Шаталова 

© Информационное агентство ТАСС
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