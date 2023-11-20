20 ноября, 16:28

Более 20 авторов вошли в короткий список литературной премии им. Фазиля Искандера

В этом сезоне на премию поступило более 190 заявок из разных регионов России и других стран

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная литературная премия им. Фазиля Искандера огласила короткий список авторов, претендующих на награду. В него вошли более 20 литераторов, сообщили в Русском ПЕН-центре, учредившем конкурс.

"Среди финалистов премии как именитые, так и только набирающие высоту литераторы, такие как: Наталья Ахпашева, Мария Затонская, Камиль Зиганшин, Сергей Золотарев, Анатолий Ким, Лидия Кудрявцева, Алексей Небыков, Миясат Муслимова, Роман Сенчин, Евгений Чигрин, Ибрагим Чкадуа, Наталья Шор и другие", - говорится в сообщении.

Победители будет определены в номинациях "Художественная проза", "Поэзия", "Детская и подростковая литература", "Киносценарий и драматургия". В нынешнем сезоне на премию поступило более 190 заявок из разных регионов России и других стран.

"В коротком списке палитра стилей и жанров современной литературы представлена широко. В прозе привлекают внимание уже ставшие родовыми признаками русской литературы повести о взаимосвязях природы и человека, а также рельефные, правдивые, однако представленные в мистико-метафорическом ключе, истории о Великой Отечественной войне", - привели в Русском ПЕН-центре слова вице-президента центра, председателя оргкомитета премии Бориса Евсеева.

Он отметил, что в стихах "молодая склонность к импровизациям соседствует с проверенными временем этно-мифологическими мотивами и новыми подходами к античному наследию".

В жюри премии вошли Евгений Попов, Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова. Вручение наград в четырех номинациях запланировано на вторую половину декабря 2023 года. 

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