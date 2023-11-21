В Кириллов передали на вечное хранение костюмы из фильмов Досталя

Речь идет о фильмах "Раскол", "Монах и бес"

ТАСС, 21 ноября. Уникальные костюмы из фильмов режиссера Николая Досталя "Раскол", "Монах и бес" передали на вечное хранение в Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Сотрудники музея готовят специальную экскурсию по местам съемок фильмов на территории музея, костюмы станут важной частью маршрута, сообщили ТАСС в музее.

"В основной фонд Кирилло-Белозерского музея-заповедника поступила коллекция исторических костюмов, которые были использованы при съемках фильмов Николая Досталя "Раскол", а также "Монах и бес". Картины получили премии "Ника", "Золотой орел" и призы "За лучшую режиссуру". "Монах и бес" стал последней работой кинорежиссера, сценариста и актера Николая Досталя - народный артист России умер в январе этого года", - сообщили в музее.

Как отметил генеральный директор музея-заповедника Михаил Шаромазов, в фильмах Досталя уделялось большое внимание достоверности декораций и костюмов, была реальная привязка к местам, потому эти фильмы снимались на кирилловской земле. "Сериал "Раскол" рассказывает о русской истории XVII века, об истории раскола в Русской Православной церкви, о судьбах исторических лиц - царя Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича, братьях Морозовых, боярыни Феодосии Морозовой, о церковных реформах патриарха Никона и ярых противниках этих преобразований во главе с протопопом Аввакумом. В основу замысла фильма "Монах и бес" были положены материалы о реальных людях. Один из них - архиепископ Иоанн Новгородский, живший на рубеже XI-XII веков, другой - Иван Семенович Шапошников, насельник Нило-Сорской пустыни, жил в XIX веке", - привела пресс-служба слова гендиректора музея.

По словам заместителя гендиректора Светланы Смирновой, художником по костюмам в этих картинах стала супруга режиссера Евгения Досталь, которая своими руками создала исторические одеяния монахов, игуменов, пушкарей, стрельцов, казаков и поляков.

Коллекцию костюмов к фильму "Раскол" начали формировать в музее в 2013 году, когда в фонд поступило семь предметов, в том числе старообрядческий пояс, который представлен на постоянной экспозиции. В 2012 году Досталь провел в Кириллове премьерный показ "Раскола" и открыл в основной экспозиции музея выставку "Из XXI в XVII век. История и костюм", где представили как подлинные экспонаты из музейных фондов - кресло и портрет патриарха Никона, старообрядческие лубочные картинки, медное литье, так и царские, боярские, патриаршие, священнические облачения, созданные костюмерами для фильма. Сейчас в музей поступили костюмы монахов, игумена, крестьянина, крестьянки, казака, поляка, стрельца, пушкаря и некоторое военное обмундирование.

О съемках в обители

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике проходили съемки картин: "Достояние республики", "Земляки", "Крестьянский сын", "Гармония. Город счастья", "Апостол", "Роман с кокаином", "Пелагия и Белый бульдог", "Раскол", "Монах и бес", "Обитель". В фондах музея хранятся фотографии и материалы о съемках.

Новую коллекцию костюмов представят на выставке в Казанской башне, она дополнит постоянную экспозицию "По указу Государя", посвященную строительству крепости и 400-летию обороны монастыря от польско-литовских интервентов. Костюмы монахов и игумена дополнят постоянную экспозицию в Братском корпусе "Монашеская келья".