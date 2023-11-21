21 ноября, 20:34

В Казани открылась выставка об истории Донбасса

Организатором выступил Музей современной истории России

ТАСС, 21 ноября. Выставка "Донбасс - Россия: история и современность", организованная Музеем современной истории России, открылась в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея Республики Татарстан.

"В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка "Донбасс - Россия: история и современность", организованная Музеем современной истории России (Москва). Выставка наглядно показывает незыблемую связь России и Донбасса, начиная с XIX века до наших дней. Особенность проекта в том, что в каждом городе выставляют предметы, отражающие связь региона с Донбассом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка работала в Кирове, Уфе, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Луганске и Донецке. "Казань - последний город экспонирования. В начальном плане путешествия выставки Казани не было. В самый последний момент была включена Казань, благодаря богатому материалу о связи Донбасса и Татарстана, который хранится в фондах Национального музея", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Татарстан и Донбасс тесно взаимодействуют с советских времен. Так, на Донбассе выходила газета на татарском языке, были организованы курсы ликвидации безграмотности, туда приезжали писатели и музыканты.

"Уникальный экспонат от Национального музея Республики Татарстан - макет шахты, изготовленный для иллюстрации произведения Шарифа Камала "Воронье гнездо". В макете детально восстановлены жизнь и быт шахтеров Донбасса - буквально до игральных карт на столе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что связь Татарстана и Донбасса в современном мире отражают предметы, которые предоставили благотворительные организации, волонтерские и добровольческие отряды. Выставка будет доступна до 17 декабря. 

Теги:
Татарстан
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