Андрей Кончаловский начал репетиции новой редакции "Чайки" в Театре Моссовета

Премьеру запланировали на февраль 2024 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, режиссер Андрей Кончаловский приступил к репетициям новой редакции "Чайки" Антона Чехова в Театре им. Моссовета. Премьера запланирована на февраль 2024 года, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

"Андрей Сергеевич Кончаловский приступил к работе над новой редакцией чеховской "Чайки", поставленной им в Театре Моссовета в 2004 году. "Чайка" станет четвертым спектаклем по пьесам Чехова и шестой постановкой Кончаловского в репертуаре Театра Моссовета. <…> Премьера спектакля запланирована на февраль 2024 года", - сказал Марчелли.

Роли в спектакле исполнят актеры Юлия Высоцкая, Алексей Гришин, Лариса Кузнецова и многие другие.

Кроме того, с 22 ноября в театрах Москвы и Санкт-Петербурга ежедневно будут идти спектакли Кончаловского. В течение одной недели зрители увидят практически все постановки режиссера, представленные на сценах обеих столиц.

Так, 22 ноября - 3 декабря зрители смогут увидеть "Преступление и наказание" в Московском театре мюзикла, 23 ноября - "Вишневый сад" в Театре им. Моссовета, 24 ноября - "Дядю Ваню" в Театре им. Моссовета, 25 и 26 ноября - "Войну и мир" в Мариинском театре, 28 ноября - "Три сестры" в Театре им. Моссовета, а 29 ноября - "Супружескую жизнь. Перестройка" в Театре им. Моссовета.

Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов" Венецианского кинофестиваля. Режиссер отмечен за фильмы "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай", также режиссер получил специальный приз жюри за картину "Дом дураков". Среди его лент последних лет - "Грех" и "Дорогие товарищи!". В 2024 году запланирована премьера 16-серийного исторического фильма Кончаловского под рабочим названием "Хроники русской революции".