22 ноября, 04:06

В Хабаровском крае покажут выставку золота из собрания Музеев Московского Кремля

В экспозиции представят более 200 уникальных предметов

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры Хабаровского края и Музеи Московского Кремля заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будут проводиться выставки из собрания музеев, представляющие историю русской культуры и современное искусство, в числе первых покажут предметы из золота. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Соглашение подписали на IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме, подписи поставили глава ведомства Юрий Ермошкин и генеральный директор Музеев Московского кремля Елена Гагарина.

"Первый проект, который откроется в 2024 году по поручению губернатора края Михаила Дегтярева в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова, будет посвящен произведениям искусства из золота", - говорится в сообщении. По словам Ермошкина, эта выставка даст возможность широкой публике погрузиться в историю искусства и станет важным шагом в сохранении и популяризации культурного наследия страны.

Экспозиция познакомит посетителей с более чем 200 уникальными предметами из золота, включая украшения и монеты, большинство из которых не демонстрировались на постоянной основе в Музеях Московского Кремля. Также проект покажет символическую важность золота в церемониалах власти и наградной системе, расскажет о начале разработки месторождений в России и развитии русской геологической науки.

В этом году на площадке Гродековского музея открылась выставка "Александр II: освободитель и реформатор" от Музеев Московского Кремля. Выставка посвящена императору Александру II, правление которого имеет особое значение для истории Приамурья. С его именем связано решение "амурского вопроса", установление российско-китайской границы, освоение и развитие Восточной Сибири, основание ряда городов. Побывать на выставке можно до 3 марта 2024 года. 

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Хабаровский край
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