22 ноября, 17:02

В Пскове фестиваль против отмены российской культуры посетили 2,2 тыс. зрителей

В мероприятии приняли участие 16 музыкантов из 15 стран мира

ПСКОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры "На том стоим", который впервые проходил в Псковской области, завершился: за пять дней концерты фестиваля посетили более 2,2 тыс. зрителей. В последний день этого форума свою программу представил музыкант Джими Макрей, исполнивший на волынке "Подмосковные вечера" и легендарную "Катюшу", сообщили ТАСС в пресс-службе театрально-концертной дирекции региона.

"Сегодня завершился фестиваль против отмены российской истории и культуры, участие в нем приняли 16 музыкантов из 15 стран мира. А всего мероприятия фестиваля посетили более 2,2 тыс. зрителей. Это крайне много, так как залы были заполнены более чем на 120%, все концерты проходили при аншлаге. Выступления состоялись в пяти муниципалитетах Псковской области, а сегодня в завершение фестиваля состоялось уникальное выступление выдающегося шотландского музыканта, волынщика Джими Макрея из Великобритании", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Джими Макрей является "большим другом России", а также известным борцом за суверенитет Шотландии, участником фестиваля антифашисткой песни в Самаре "Гитары в строю". "Зрители услышали шотландские композиции и русские мелодии на волынке, в том числе "Подмосковные вечера". А новое звучание легендарной песне "Катюша" придала шотландская волынка и барабанные ритмы Венесуэлы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, выступление музыкантов состоялось на сцене Печорского районного центра культуры. На сцену в последний день фестиваля вышла также музыкальная группа Herencia из Венесуэлы, коллектив которой играет не только на народных инструментах своей страны, но и извлекает звуки из разных подручных средств.

"В составе группы в основном студенты. Они приехали в Россию впервые благодаря этому проекту. Ребята вызывали большой интерес у публики. Они исполнили народные южноамериканские мотивы на венесуэльских барабанах. В их арсенале также такие необычные инструменты, как курбата, тамборита. Играют и на маракасах, и на самодельных, и подручных инструментах. Звук извлекают даже из лопаты с гвоздями", - пояснила собеседница агентства.

Ранее на фестивале свое творчество представила общественный деятель, колумбийская актриса и музыкант Анна Лусия Кальдерон. "В ее репертуаре - латиноамериканские народные песни о глубоких чувствах: любви, печали, социальном сострадании. В последние годы певица исполняет и русские песни, в которых нашла общие ритмические, поэтичные и человеческие ценности", - добавила собеседница агентства. 

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