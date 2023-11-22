В Астрахани впервые пройдут гастроли Большого театра Белоруссии

Белорусская балетная труппа представит спектакль - балет Арама Хачатуряна "Спартак"

АСТРАХАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Артисты Большого театра Белоруссии впервые выступят в Астрахани на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета 8 и 9 декабря, они представят спектакль - балет Арама Хачатуряна "Спартак". Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"В Астрахани впервые состоятся гастроли Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в рамках соглашения между правительством Астраханской области и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в гуманитарных сферах. Белорусская балетная труппа 8, 9 декабря представит на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета легендарный спектакль - балет Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Валентина Елизарьева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Спартак" - одна из самых массовых постановок театра. В спектакле принимают участие более 50 артистов. Главные партии в нем исполнят ведущие солисты Большого театра Белоруссии Антон Кравченко, Людмила Хитрова, Юрий Ковалев, Татьяна Уласень, Виктория Тренкина, Анастасия Ярещенко, Денис Шпак.

Соглашение между правительством Астраханской области и правительством Белоруссии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах подписано в 2021 году.

Астраханский государственный театр оперы и балета основан в 1899 году. 27 октября 2011 года в Астрахани открылось современное здание театра, с этого времени он стал государственным. У театра есть балетная школа, оперная труппа, хор, оркестр. Артисты гастролируют по России и за границей. Театр стал брендом города, точкой притяжения для туристов, его изображение размещено на астраханских сувенирах.