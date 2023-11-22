Сукачев покажет в "Современнике" спектакль про "особенного человека"

Спектакль создан по мотивам романа "Убить Бобрыкина", в 2017 году удостоенного премии "Русский Букер"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино Гарик Сукачев поставил в Московском театре "Современник" спектакль "САШАШИШИН" по роману Александры Николаенко. Премьера состоится 29 ноября, а в среду Сукачев вместе с коллегами рассказал журналистам о работе над постановкой.

Спектакль создан по мотивам романа "Убить Бобрыкина", в 2017 году удостоенного премии "Русский Букер". "Мы начали писать пьесу пять лет назад и потом дорабатывали", - рассказал Сукачев. Он обратил внимание на то, что новая постановка - совместная работа его команды, театра "Современник" и Театра кукол имени Сергея Образцова. Именно куклы "играют" главных героев в детстве. "Для меня огромная честь, что мы сделали эту совместную работу, - добавил Сукачев. - Она была непростой и длилась целый год".

В свою очередь директор театра "Современник" Юрий Кравец отметил, что новая постановка - это "драматический спектакль по очень серьезному произведению". Он признался, что, когда Гарик Сукачев пришел с этой идеей в театр, у всех "был шок". Однако коллеги в "секунду заразились этой идеей". По словам директора, работать "было очень сложно и безумно интересно". Кравец считает, что новый спектакль станет "событием для театральной Москвы".

Спектакль станет уже второй работой Гарика Сукачева в "Современнике" - до этого он ставил "Анархию", в которой участвовали Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов и другие артисты.

Главный герой романа и новой постановки - "особенный" человек Саша Шишин. Он - аутист, живет вместе со своей матерью, влюблен в девушку Таню и ненавидит своего одноклассника Бобрыкина. Перенести на сцену пространство романа помогает сценография художника Андрея Шарова, за хореографию отвечает Егор Дружинин, композитор - Петр Налич.

Авторы пьесы "САШАШИШИН" - Ольга Погодина и Гарик Сукачев. В процессе адаптации текста романа для театра принимала участие и его автор - Александра Николаенко. В ролях - Дмитрий Смолев, Василий Мищенко, Дарья Белоусова, Николай Клямчук, Елена Козина и другие. В постановке также заняты исполнители хореографических партий и трюков. Мищенко, который сыграл роль главного героя в пожилом возрасте, поблагодарил Сукачева за возможность вновь вернуться в "Современник", где он работал почти 40 лет и ушел после смерти Галины Волчек. Артист добавил, что Гарик Сукачев точно "не халтурил".