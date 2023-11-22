Музыка из балета "Opera" впервые прозвучит в России 6 декабря

Российский слушатель ознакомится с произведением к десятилетию мировой премьеры, рассказали в Московской филармонии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Музыка из балета "Opera" Леонида Десятникова впервые прозвучит в России в Концертном зале имени Чайковского 6 декабря. Перед публикой выступит оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"6 декабря на сцене Зала Чайковского - одна из важнейших премьер филармонического сезона: впервые в России будет представлен балет "Opera" Леонида Десятникова. Партитура предназначена для оркестра и трех голосов", - говорится в сообщении. Во втором отделении концерта прозвучат арии из опер Георга Фридриха Генделя. За дирижерский пульт этим вечером встанет Дмитрий Синьковский.

Как рассказали в пресс-службе, мировая премьера балета "Opera" Десятникова в хореографии Алексея Ратманского состоялась в декабре 2013 года в миланском театре Ла Скала. К десятилетию этого события "Opera" впервые будет представлена российскому слушателю. По словам Десятникова, его первоначальной идеей было сделать "путеводитель по ариям, обязательным для итальянской opera seria". "И так, по ходу дела, я формировал свое собственное либретто, сознательно исключив те, что были положены на музыку Генделем, Вивальди и Моцартом, чтобы избежать ненужных сопоставлений. Мы хотели сделать балет без фабулы. <…> Некий дайджест, или даже комикс, на темы opera seria", - привели в пресс-службе его слова.