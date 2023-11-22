22 ноября, 19:53

Музыка из балета "Opera" впервые прозвучит в России 6 декабря

Российский слушатель ознакомится с произведением к десятилетию мировой премьеры, рассказали в Московской филармонии

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Музыка из балета "Opera" Леонида Десятникова впервые прозвучит в России в Концертном зале имени Чайковского 6 декабря. Перед публикой выступит оркестр La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина, сообщила пресс-служба Московской филармонии.

"6 декабря на сцене Зала Чайковского - одна из важнейших премьер филармонического сезона: впервые в России будет представлен балет "Opera" Леонида Десятникова. Партитура предназначена для оркестра и трех голосов", - говорится в сообщении. Во втором отделении концерта прозвучат арии из опер Георга Фридриха Генделя. За дирижерский пульт этим вечером встанет Дмитрий Синьковский.

Как рассказали в пресс-службе, мировая премьера балета "Opera" Десятникова в хореографии Алексея Ратманского состоялась в декабре 2013 года в миланском театре Ла Скала. К десятилетию этого события "Opera" впервые будет представлена российскому слушателю. По словам Десятникова, его первоначальной идеей было сделать "путеводитель по ариям, обязательным для итальянской opera seria". "И так, по ходу дела, я формировал свое собственное либретто, сознательно исключив те, что были положены на музыку Генделем, Вивальди и Моцартом, чтобы избежать ненужных сопоставлений. Мы хотели сделать балет без фабулы. <…> Некий дайджест, или даже комикс, на темы opera seria", - привели в пресс-службе его слова. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация