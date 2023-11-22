Спектакль "Фатима" театра из Уфы стал лучшим на фестивале национальных театров в Чувашии

Актрису Чулпан Раянову за роль Фатимы признали лучшей исполнительницей женской роли

ЧЕБОКСАРЫ, 22 ноября. /ТАСС/. Спектакль "Фатима" Уфимского государственного татарского театра "Нур" признан лучшим на I Международном фестивале национальных театров в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Победители <…> определены в семи номинациях. Спектакль "Фатима" Уфимского государственного татарского театра "Нур" [победил] в номинации "Лучший спектакль", - говорится в сообщении.

Актриса Чулпан Раянова за роль Фатимы признана лучшей исполнительницей женской роли. Несколько наград получил Татарский государственный академический театр имени Г. Камала за спектакль "Пепел": Айдар Заббаров удостоен наград в номинациях "Лучшая сценография" и "Лучший режиссер", Эмиль Талипов и Алмаз Бурганов победили в номинации "Лучший актерский ансамбль".

Очир Такаев из Национального драматического театра имени Б. Басангова (Калмыкия) стал лучшим исполнителем мужской роли. В номинации "Лучшая роль второго плана" победила Антонина Антонова из Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана.

В фестивале приняли участие национальные театры из Калмыкии, Башкирии, Марий Эл, Крыма, Татарстана, Чувашии и Азербайджана. Отмечается, что спектакли посмотрели более 3 тыс. человек. "Фестиваль состоялся благодаря великому имени Веры Кузьминой, в очередной раз объединившему нас. <…> Уверен, что фестиваль будет жить, развиваться, наполняться содержанием, расти количеством участников", - цитируют в сообщении главу Чувашии Олега Николаева.

I Международный фестиваль национальных театров "Чекещ" (в переводе с чувашского языка "ласточка) имени народной артистки СССР Веры Кузьминой проходил с 17 по 22 ноября в Чебоксарах.