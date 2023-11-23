23 ноября, 17:42

В Нижнем Новгороде представили произведения европейских мастеров XVI-XVII веков

Георгий Поветкин/ ТАСС
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© Георгий Поветкин/ ТАСС
© Георгий Поветкин/ ТАСС

Выставка объединила разнообразные работы из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина - живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Произведения европейских мастеров XVI - начала XVII веков и работы современных российских художников, черпавших вдохновение в маньеристическом искусстве, представили на выставке "Названо Вазари. Маньеризм" в Волго-Вятском филиале музея имени Пушкина (Арсенал) в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

"Проект отсылает к имени Джорджо Вазари - итальянского живописца, архитектора, теоретика, впервые предложившего концепцию деления истории европейского искусства на три больших периода: Средневековье, Возрождение и маньеризм", - рассказали в музее. Проект следует за двумя предыдущими частями - "Названо Вазари. Готика" и "Названо Вазари. Возрождение".

Выставка объединила разнообразные произведения из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина - живопись и скульптуру, графику и декоративное искусство. В залах представлены гравюры Агостино Венециано, Антонио Темпесты, а также графические работы, созданные по композициям Якопо Понтормо, Россо Фьорентино, Агостино Карраччи, Джорджо Вазари и Джулио Романо. Посетители выставки смогут увидеть картины мастерской Франческо Бассано и школы Пармиджанино, произведения скульптуры, отлитые по моделям Якопо Сансовино и Джамболоньи.

Также в Арсенале можно увидеть работы современных российских художников, которые черпали вдохновение в маньеристическом искусстве. Среди участников выставки - Оля Австрейх, Константин Батынков, Евгения Войнар, Кирилл Гаршин.

В музее отметили, что на выставке маньеризм показан не только как художественное течение, но и как переломный период с особым отношением человека к жизни. Преувеличенная эмоциональность, любовь к динамичным, полным необычных ракурсов композиционным решениям, интеллектуальная и декоративная изощренность произведений европейского искусства XVI столетия ознаменовали конец эпохи Возрождения, и в то же время предвещают сложение эстетики барокко.

Кураторы Дарья Колпашникова и Екатерина Кочеткова предложили зрителю познакомиться с искусством, рассматривая детали обстановки домашней жизни представителей высших сословий Италии XVI века. Разделы выставки отсылают к пространствам частного дома - библиотеке и домашней капелле, парадному салону, парадной спальне и саду.

© Георгий Поветкин/ ТАСС

О музее

Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина - одна из ведущих региональных институций, которая с 1997 года реализует многочисленные выставочные и междисциплинарные проекты, а также просветительские, детские и инклюзивные программы. Новая творческая институция, расположенная в здании Арсенала в Нижегородском кремле, работает с локальной культурной идентичностью, представляет современный художественный процесс и интегрирует классическое искусство в актуальный контекст. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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