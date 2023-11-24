Театр имени Федора Шаляпина покажет премьеру оперы "Манон" Жюля Массне

Спектакль будет идти в Эрмитажном театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Музыкальный театр имени Федора Шаляпина включил в свой репертуар оперу "Манон" Жюля Массне, которая не идет ни в одном театре города. Спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств России Георгия Исаакяна покажут на сцене Эрмитажного театра.

"Массне - это отдельный сюжет в моей режиссерской жизни. В свое время, еще будучи художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, я поставил там две очень редкие оперы Массне - "Клеопатра" и "Золушка". И я с удовольствием согласился на приглашение поставить "Манон" в театре, с которым рад сотрудничать", - сказал режиссер на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Он считает, что "Манон" по своему языку - произведение сверхмелодраматичное. "Поэтому в нашем спектакле мы придумали развернуть любовную историю на фоне гигантской вселенской катастрофы Второй мировой войны. Действие у нас происходит в оккупированной Франции. Частные человеческие истории, встречи, расставания, любовь на фоне этого расколотого мира, мне кажется, немножечко компенсируют чрезмерную мелодраматичность моего любимого Массне", - рассказал Исаакян. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля выступил худрук театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, заметивший, что спектакль получился в какой-то степени интернациональным - итальянец и армянин поставили французскую оперу, которую поют на языке оригинала русские артисты.

На пресс-конференции исполнители главных партий Анна Викулина и Павел Шнипов исполнили дуэт Манон и Де Грие из третьего акта оперы. Спектакль оформила сценограф Юлия Гольцова. Балетмейстер - Сергей Нарышев.

Опера будет идти в Эрмитажном театре, поскольку здание собственного театра труппы на несколько сезонов закрыто на реконструкцию. В дальнейшем режиссер впишет спектакль в пространство обновленной сцены.