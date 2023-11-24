В спектакле "Вера. Надежда. Любовь" примут участие Shaman и Дубцова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Музыкальный патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь" представят зрителям 24 ноября в большом зале культурного центра ЗИЛ. В нем примут участие артисты Shaman, Ирина Дубцова и другие, сообщила пресс-служба "Тавриды. Арт".

"24 ноября в 19:00 мск в большом зале ЗИЛ состоится музыкальный патриотический спектакль "Вера. Надежда. Любовь". Зрителям расскажут реальные истории сильных русских женщин, которые вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО", - говорится в сообщении. Главные роли исполнят артисты Shaman, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа "Рондо", а также резиденты арт-кластера "Таврида".

Премьера постановки прошла на фестивале "Таврида. Арт" в августе 2023 года в Крыму. Спектакль состоялся в сопровождении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Как уточнили в пресс-службе, спектакль состоит из четырех новелл, основанных на реальных событиях. "Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая - о женщине - военном хирурге, - говорится в сообщении. - Третья часть спектакля рассказывает о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО". Отмечается, что в этот вечер зрителям впервые представят четвертую новеллу в честь прошедшего Дня народного единства, она будет называться "Единство".

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