23 ноября, 23:10

В Русском доме в Париже отметили 100-летие консерватории имени Рахманинова

Гости смогли увидеть отрывки писем и архивные афиши, а также услышать рассказ о создании в столице Франции Русского народного университета, при котором позже учредили консерваторию

ПАРИЖ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Историко-музыкальный вечер, посвященный 100-летию парижской консерватории имени С. В. Рахманинова, состоялся в Русском доме науки и культуры во французской столице. Гостям рассказали о создании музыкального учебного заведения и его жизни сейчас.

"Особняк, в котором расположена консерватория, - это не просто памятник архитектуры, а уникальный объект культурного наследия, неразрывно связанный с русской культурой", - заявил перед началом мероприятия посол России во Франции Алексей Мешков, указав, что консерватория остается в этом здании с 1932 года. Он подчеркнул, что и сейчас учреждение занимает значимое место в культурной жизни Парижа. Это подтверждает запущенная в 2021 году петиция против его закрытия, которую подписали более 40 тыс. человек, включая известных культурных деятелей, таких как Юрий Башмет и Жерар Депардье.

"Необходимость сохранения культурного разнообразия, самобытности, сближения исторической памяти и взаимодействие культур на равноправной основе стали лейтмотивом выступления президента России Владимира Путина на только что завершившемся IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Именно этим принципам призвана служить и консерватория имени С. В. Рахманинова", - добавил Мешков.

"Я решил провести мероприятие именно здесь [в Русском доме], потому что до сих пор не все понимают, что произошло в отношении к России и русской культуре в Париже, как люди могли вдруг нас ненавидеть, нападать на Русский дом культуры", - сказал директор консерватории и глава Русского музыкального общества во Франции Арно Фрилле, напомнив о случившемся после начала специальной военной операции нападении с применением зажигательной смеси на здание культурного центра в марте 2022 года.

Исторический экскурс

На протяжении вечера Фрилле, писатель Эрван Барило и преподаватель консерватории Юлия Корич демонстрировали аудитории отрывки писем и архивные афиши, сопровождая ими рассказ о создании в Париже Русского народного университета, при котором позже деятели культуры того времени учредили консерваторию. Среди них были как сам Сергей Рахманинов, ставший почетным председателем, так и певец Федор Шаляпин, композиторы Александр Глазунов, Александр Гречанинов и Николай Черепнин. Их основной целью было передать традиции русской школы и подготовить исполнителей высокого уровня.

Одним из открытий в ходе изучения архивов стало участие в преподавательской деятельности композитора Сергея Прокофьева. Также Барило рассказал о непростом периоде Второй мировой войны, когда директор Русского музыкального общества за рубежом (SMRE) Нина Алексински отказалась участвовать в проводившейся немцами переписи русских эмигрантов, и консерватория была разграблена. Тогда же некоторые преподаватели и студенты вступили в движение Сопротивления, например, студент-скрипач Мишель Тагрин, погибший в ходе боев за Париж, и внебрачная дочь Максима Горького Нина Тиканова. Несмотря на то, что в среде эмигрировавших культурных деятелей считались преобладающими антисоветские настроения, после войны произошло заметное "потепление", и консерватория даже принимала участие в совместных с советским посольством мероприятиях.

Новая жизнь консерватории

Несмотря на непрерывную академическую деятельность и полученное в 1986 году покровительство от занимавшего на тот момент должность мэра Парижа, а впоследствии президента Франции Жака Ширака, к 2020 году консерватория накопила большие долги и едва не была закрыта. Мэрия планировала продать здание, однако новый директор сумел убедить власти дать отсрочку по выплатам и постепенно продвинуться к получению государственного финансирования.

По словам Фрилле, сейчас в консерватории "70-80% преподавателей русские". Несмотря на то, что в общей сложности среди них представлены 10 национальностей, все так или иначе прошли через российские консерватории, "поэтому в ДНК заведения остается русская методика". Консерватория насчитывает 300 студентов, в ней регулярно проводятся концерты, в прошлом году было организовано 46.

"Конечно же, сейчас есть планы по расширению. Я бы хотел, чтобы у нас было 400-450 студентов. Это непросто, причем не только из-за ситуации вокруг России, но и потому, что классическая школа музыки, танцев - это не самое популярное направление сейчас", - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. Фрилле уточнил, что для повышения популярности консерватории ее представители рекламируют свои курсы в учебных заведениях Парижа, а также был расширен спектр музыкальных и танцевальных дисциплин.

Одной из важных перемен за последнее время стало изменение национального состава студентов: если раньше это были преимущественно представители и потомки русской эмиграции, то сейчас большинство студентов - это французы, турки, азиаты. И хотя обучение ведется преимущественно на французском или английском языке, при консерватории есть курсы русского языка, а преподаватели готовы вести свои предметы и на русском.

"В этом здании все пропитано русской культурой, все написано на русском языке и это, возможно, влияет и на наших студентов. У нас даже часто интересуются, точно ли это русская школа балета, потому что она известна и считается лучшей в мире", - рассказал Фрилле.

"Для нас очень важна русская история, культура, и мы стараемся сохранить ее. И в нынешние времена вдвойне важно делать акцент на том, что это русская школа, что в ней изучают русскую культуру, рассказывать о том, как она влияет на французскую культуру. Потому что совершенно неправильно и даже глупо обобщать политику и культуру. Я всегда выступал против любых политических инициатив в стенах нашего учебного заведения, пока я директор, этого не будет" - заключил он. 

Теги:
РоссияФранцияМешков, Алексей Юрьевич
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