24 ноября, 07:29

Ведущие актрисы Камерного театра Воронежа ушли из труппы из-за увольнения худрука

Из репертуара исчезнут спектакли с Татьяной Бабенковой, а Наталья Шевченко и Яна Кузина согласились сыграть в спектаклях, на которые билеты уже распроданы, как приглашенные исполнительницы

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Три ведущие актрисы Камерного театра в Воронеже покинули труппу из-за увольнения художественного руководителя Михаила Бычкова. Об этом сообщается на странице театра "ВКонтакте".

"21 ноября по решению Министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы. Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр", - говорится в сообщении.

Бабенкова, игравшая в театре несколько спектаклей в месяц, сообщила о прекращении сотрудничества. Из репертуара исчезнут спектакли с ней - "Гроза", "Дядя Ваня" (за роль Сони в этой постановке Бабенкову номинировали на премию "Золотая маска"), "Камень" и "Камера обскура".

Кузина и Шевченко написали заявления на увольнение. Кузина получила номинацию на "Золотую маску" в 2023 году, она играет в таких спектаклях, как "Ребенок", "Антигона", "Медведь", "Вишневый сад", "Игроки", "Мещане". У заслуженной артистки России Шевченко центральные роли в "Вишневом саде" и "Мещанах", а также постановках "Привидения", "Бальзаминов", "Кабала святош" и других. Поскольку все билеты на эти спектакли до конца года проданы, Кузина и Шевченко согласились сыграть в них в ноябре и декабре как приглашенные исполнительницы.

Об увольнении Бычкова 21 ноября сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. 23 ноября труппа обратилась в Администрацию президента России, Минкультуры России и к воронежскому губернатору с просьбой восстановить в должности Бычкова, который создал театр в 1993 году и возглавлял его на протяжении 30 лет. В тот же день коллектив встретился с министром культуры региона Марией Мазур, которая заверила труппу, что учредитель театра подойдет к выбору нового худрука "со всей ответственностью". 

Теги:
РоссияВоронежская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация