Ведущие актрисы Камерного театра Воронежа ушли из труппы из-за увольнения худрука

Из репертуара исчезнут спектакли с Татьяной Бабенковой, а Наталья Шевченко и Яна Кузина согласились сыграть в спектаклях, на которые билеты уже распроданы, как приглашенные исполнительницы

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Три ведущие актрисы Камерного театра в Воронеже покинули труппу из-за увольнения художественного руководителя Михаила Бычкова. Об этом сообщается на странице театра "ВКонтакте".

"21 ноября по решению Министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы. Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр", - говорится в сообщении.

Бабенкова, игравшая в театре несколько спектаклей в месяц, сообщила о прекращении сотрудничества. Из репертуара исчезнут спектакли с ней - "Гроза", "Дядя Ваня" (за роль Сони в этой постановке Бабенкову номинировали на премию "Золотая маска"), "Камень" и "Камера обскура".

Кузина и Шевченко написали заявления на увольнение. Кузина получила номинацию на "Золотую маску" в 2023 году, она играет в таких спектаклях, как "Ребенок", "Антигона", "Медведь", "Вишневый сад", "Игроки", "Мещане". У заслуженной артистки России Шевченко центральные роли в "Вишневом саде" и "Мещанах", а также постановках "Привидения", "Бальзаминов", "Кабала святош" и других. Поскольку все билеты на эти спектакли до конца года проданы, Кузина и Шевченко согласились сыграть в них в ноябре и декабре как приглашенные исполнительницы.

Об увольнении Бычкова 21 ноября сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. 23 ноября труппа обратилась в Администрацию президента России, Минкультуры России и к воронежскому губернатору с просьбой восстановить в должности Бычкова, который создал театр в 1993 году и возглавлял его на протяжении 30 лет. В тот же день коллектив встретился с министром культуры региона Марией Мазур, которая заверила труппу, что учредитель театра подойдет к выбору нового худрука "со всей ответственностью".