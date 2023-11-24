В Москве открылся фестиваль Бутмана "Будущее джаза"

Перед публикой выступили вокалистки, саксофонистки, контрабасистки, барабанщица, а также пианистки

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. На сцене концертного зала имени П. И. Чайковского открылся 11 международный фестиваль народного артиста РФ Игоря Бутмана "Будущее джаза". Перед публикой выступили представительницы молодежной джазовой сцены, сообщила пресс-служба смотра.

"24 ноября в Концертном зале имени П. И. Чайковского был дан старт одиннадцатому фестивалю народного артиста России Игоря Бутмана "Будущее джаза, - говорится в сообщении. - Вместе с Московским джазовым оркестром под управлением маэстро на сцену вышли самые перспективные представительницы российской молодежной джазовой сцены".

Как рассказали в пресс-службе, молодые исполнительницы представили в малых ансамблях свою авторскую музыку и авторские аранжировки известных джазовых стандартов. "Мы давно поражаемся уровню мастерства музыкантов-девушек, и в этом году на фестивале представлены только они. В отличие от юношей они более аккуратны и ответственны в музыке", - считает Бутман. Маэстро также отметил, что "поражен талантом всех девушек, которые выступают сегодня".

Перед публикой выступили вокалистки Варвара Убель и Анастасия Капрельян, саксофонистки Елизавета Юргина и Полина Ильина, контрабасистки Полина Белан и Елизавета Владимирова, барабанщица Анастасия Бова, а также пианистки Вероника Богданович и Мария Аксенова. 25 и 26 ноября концерты участниц смотра пройдут в джаз-клубе Бутмана на Таганке.

За прошедшие годы фестиваль "Будущее джаза" представил московской публике музыкантов Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэн Шерман, Марк Уитфилд и многих других.