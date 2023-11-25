В Петербурге покажут спектакль "Первая любовь"

Главную роль в постановке исполнит Илзе Лиепа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Народная артистка России Илзе Лиепа исполнит роль возлюбленной Сергея Рахманинова в спектакле "Первая любовь", посвященном 150-летию со дня рождения композитора. Премьера пройдет в Эрмитажном театре, сообщили в пресс-службе проекта.

"В роли Веры Скалон, в которую был влюблен юный Рахманинов, Илзе Лиепа выступит и как драматическая актриса, и как танцовщица. Этой новой работой знаменитая балерина отмечает свой юбилей", - рассказали в пресс-службе.

Литературной основой спектакля стал романтический рассказ Юрия Нагибина "Сирень". А музыкальным его сопровождением режиссер Антон Свит избрал знаменитое сочинение Рахманинова - Второй концерт для фортепиано с оркестром. В исполнении примут участие Симфонический концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением Алексея Васильева, молодежный хор Khutoretskaya Consort и артисты балета. Хореографию спектакля выстроил заслуженный деятель искусств России Николай Андросов. Текст от автора читает заслуженный артист России, актер Московского театра сатиры Игорь Лагутин.

Спектакль "Первая любовь" создан при поддержке Российского фонда культуры.

Еще один юбилей отмечает в эти ноябрьские дни и Эрмитажный театр - исполняется 240 лет со дня основания этой дворцовой сцены и 25 лет со дня возобновления ее деятельности. Эрмитажный театр был построен по указу императрицы Екатерины II в 1783-1789 годах и видел на своей сцене премьеры первых русских опер и гастроли иностранных звезд, выступавших при русском дворе. Ныне здесь можно увидеть оригинальные работы, к числу которых относится и "Первая любовь".