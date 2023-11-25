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Театр Ленсовета отметил свое 90-летие спектаклем "Бешеные деньги"

Именно с этой постановки началась история труппы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Академический театр имени Ленсовета покажет премьеру спектакля "Бешеные деньги" по пьесе Александра Островского, с которой 90 лет назад началась история этой труппы. Премьера включена в программу проходящего в городе Третьего всероссийского театрального фестиваля "Вперед к Островскому!"

"Бешеные деньги" - стремительная, ироничная и очень современная именно сегодня пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами", - рассказал журналистам режиссер спектакля Юрий Цуркану, приглашенный на постановку.

Впервые эта комедия появилось на афише Нового театра (ныне - имени Ленсовета) 19 ноября 1933 года и за прошедшие десятилетия не утратила своей актуальности. В премьерном спектакле принимают участие народные артисты России Анна Алексахина (Надежда Чебоксарова) и Сергей Мигицко (Кучумов). В постановочную бригаду вошли сценограф Николай Слободяник, художник по костюмам Ника Велегжанинова, художник по свету Денис Солнцев, композитор заслуженный артист России Евгений Стецюк.

"Бешеные деньги" - первая премьера труппы в новом сезоне. По случаю юбилея театр получил от города сертификат на сумму 90 млн рублей, которые будут направлены на обновление оборудования и новые постановки. 

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РоссияСанкт-Петербург
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