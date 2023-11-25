Концерт в Никольском соборе Вены открыл торжества к годовщине Австрийской епархии РПЦ

Гостями праздника стали несколько сотен соотечественников и австрийских гостей

ВЕНА, 25 ноября. /ТАСС/. Концерт духовной музыки на русском и немецком языках в кафедральном соборе святителя Николая Чудотворца в Вене положил начало серии торжественных мероприятий по случаю годовщины создания Венской и Австрийской епархии Русской православной церкви. Гостями праздника стали несколько сотен соотечественников и австрийских гостей.

"Мы открываем серию торжественных мероприятий, посвященных 60-летию Венской и Австрийской епархии. За 60 лет епархия прошла большой путь, сквозь все мировые события храмы несли свое служение в духе русского православия и русской культуры", - отметил в своем приветственном слове епископ Венский и Австрийский Алексий.

Перед собравшимися выступили мужской, детский, а также смешанные немецкоязычный и русскоязычный хоровые коллективы. Они исполнили духовные песнопения на двух языках. Традицией венского собора является проведение богослужения на немецком языке: каждую вторую субботу в храме на нем проводится литургия, во время которой хор поет на немецком под русскую духовную музыку. Почетным гостем мероприятия стал председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

Венская и Австрийская епархия РПЦ была создана в ноябре 1962 года. Таким образом, в текущем году епархии исполняется 61 год. Однако большую часть торжеств перенесли на 2023 год в связи с частично сохранявшимися в Австрии на момент круглой даты коронавирусными ограничениями.

Собор святителя Николая Чудотворца был открыт при посольстве российской империи в Вене в 1899 году. После создания Австрийской епархии в 1962 году именуется кафедральным. В 2008 году завершился капитальный ремонт собора, осуществлявшийся за счет средств российской и австрийской стороны, а также частных меценатов. Церковь выполнена в формах традиционной русской архитектуры, в здании два этажа: верхний храм освящен во имя святителя Николая Чудотворца, а нижний - святого благоверного князя Александра Невского, в память о небесном покровителе императора Александра III, возместившего значительную часть стоимости возведения собора.