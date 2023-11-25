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Театр имени Вахтангова планирует сделать ежегодный фестиваль во Владикавказе

Мероприятие собираются проводить в июле

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло подписали соглашение о сотрудничестве. Они договорились ежегодно проводить фестиваль "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе летом, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мы подписываем очень важный документ и для республики, и для Театра Вахтангова о том, что мы укрепляем наши культурные связи не только существованием, функционированием Дома Вахтангова в статусе филиала нашего театра. Каждый год в июле мы планируем проводить большой театральный фестиваль во Владикавказе, куда будут приезжать лучшие коллективы России. И мы очень надеемся, что это будет знаковое культурное событие, которое, безусловно, еще раз утвердит статус Владикавказа как культурной столицы России на Северном Кавказе", - приводятся в сообщении слова Крока.

Соглашением также предусмотрены проведение во Владикавказе выставки "Вахтанговский век" и организация гастролей театров Северной Осетии - Алании в рамках Дней культуры республики в Москве, приуроченных к 100-летию ее образования. "Соглашение, которое мы подписываем благодаря инициативе Кирилла Игоревича [Крока], для нас очень важно. Мы говорим о том, что нет истории без культуры, нет патриотизма без многовековой истории, без морали, без воспитания", - цитирует пресс-служба Меняйло. 

У театра и руководства республики уже есть успешный опыт сотрудничества - в апреле 2023 года во Владикавказе был открыт "Дом Евгения Вахтангова". В честь его открытия был организован концерт "Вахтангов. Путь домой". 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная Осетия
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