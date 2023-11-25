25 ноября, 15:05

Умер солист казахстанского ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков

Ему было 73 года

АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Заслуженный артист Казахстана, солист ансамбля "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил арт-директор ансамбля Данияр Кусаинов.

"К сожалению, буквально несколько часов назад ушел из жизни солист ансамбля "Дос-Мукасан", заслуженный артист Казахстана, кавалер ордена "Курмет" (орден Почета - прим. ТАСС) Акжол Меирбеков. Для нас это большая потеря. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего дорогого друга", - приводит его слова информационное агентство Zakon.kz.

Меирбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области. Окончил Ташкентское музыкальное училище и Ташкентский сельскохозяйственный институт. Был солистом ансамбля "Дос-Мукасан". С 1994 по 1996 годы работал директором и художественным руководителем ансамбля "Гульдер".

"Дос-Мукасан" - вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году. Коллектив исполняет собственные произведения на казахском и русском языках, а также народные казахские песни в собственной аранжировке. Ансамбль является лауреатом нескольких международных музыкальных фестивалей. 

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