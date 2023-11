Евродиско для тех, кто в душе пионер: как прошел фестиваль "Легенды Ретро FM"

Международный музыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM" проводится с 2005 года. В этом году радиостанция "Ретро FM" отмечает 20-летие, поэтому оставить слушателей и зрителей без традиционного шоу не было шансов. На сцене "ВТБ Арены" встретились более десятка звезд 70-х, 80-х и 90-х годов: среди них — Arabesque, Pupo, Lian Ross, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, "Дюна" и другие российские и зарубежные исполнители. Рассказываем, чем запомнился концерт.

Шоу в Москве пришли посмотреть 12 тыс человек, причем некоторые к погружению в ностальгию подготовились весьма основательно: в танцпартере и на трибунах мелькали люди в пионерских галстуках и пилотках, в тематических диско-образах и с укладками в духе девяностых. Для тех, кто не смог присоединиться к концерту, велась онлайн-трансляции в "ВКонтакте" — ее смотрели более 2 млн зрителей. Кроме того, шла радиотрансляция с фестиваля: звезды выходили в прямой эфир к слушателям и делились своими эмоциями. Проводниками в мир эстрады прошлых десятилетий в этот вечер стали актриса Татьяна Веденеева и Александр Светлов, ведущий утреннего шоу "Первая смена" на "Ретро FM".

Александр Светлов и Татьяна Веденеева © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Открыла концерт австрийская группа Joy, которая в фестивале участвует уже не первый раз: музыканты спели несколько своих главных хитов, в том числе Valerie и Touch by touch. Подхватил эстафету Владимир Пресняков — он к "Легендам Ретро FM" присоединился впервые. Композиция "Зурбаган", прославившая певца, когда он был еще подростком, погрузила зал в приятную романтическую атмосферу — зрители подпевали и покачивались в такт.

На вопрос ТАСС, что он чувствует сам, когда поет эту песню, Пресняков ответил так: "Становлюсь ребенком. Я, в принципе, и не уходил оттуда, из этого состояния. Просто становлюсь каждый раз ребенком, все через себя пропускаю, и поэтому каждый раз молодею. Кстати, хорошая тема — вы слушайте "Зурбаган" почаще, будете молодеть".

На песнях "Недотрога" и "Стюардесса по имени Жанна" зрители оживились еще заметнее. Компания друзей лет сорока, что стояли в танцпартере прямо передо мной, так развеселилась, что внезапно из их сумок и пакетов появились разноцветные парики — фиолетовый, синий, зеленый, в которых они продолжили танцевать.

Владимир Пресняков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В разговоре с прессой после выступления Пресняков поделился: "Быть востребованным — самый серьезный комплимент для артиста". Отвечая на вопросы о своих хитах, он добавил: "Я сам удивляюсь, почему люди все время хотят это слышать. У меня был период, когда я просто возненавидел эти песни, и подумал, что люди тоже от них устали — нельзя же из концерта в концерт петь одно и то же. Но оказалось, что я был не прав, потому что без "Стюардессы", без "Замка из дождя", без "Зурбагана" не обходится ни одно мое выступление".

Еще одной дебютанткой фестиваля стала Маша Распутина. Певица появилась в светлом мини-платье и исполнила три песни, в том числе хит "Роза чайная". Зал активно подпевал, а на сцене развернулось шоу в духе бразильского карнавала: артистку сопровождали танцовщицы в костюмах с пышными перьями.

Музыка, которая не стареет

Не сдерживал себя зал и под Midnight Dancer немецкой группы Arabesque. С момента выхода этого хита прошло больше сорока лет, но солистки в блестящих платьях и их поклонники зажигали так, будто песня вышла вчера. "Мы снова здесь, в России, и очень этому рады, для нас это, возможно, сравнимо с возвращением домой. Мы скучали и счастливы быть снова вместе с вами, — поделились в беседе с журналистами артистки. — Честно говоря, когда мы впервые приехали на "Легенды Ретро FM" в 2006 году, мы не знали, что русские люди знают Arabesque. С тех пор мы открыли наши сердца в ответ". "Наши русские поклонники эмоциональные, они хотят быть с нами, веселиться, задавать вопросы. Я счастлива, что мы остаемся на связи в "ВКонтакте", иногда переписываемся, так они могут следить за нашим творчеством, мы их очень любим", — сказала солистка Микаэла Роуз.

Михаил Шуфутинский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Принял участие в шоу и Михаил Шуфутинский с хитами "Пальма де Майорка" и "Марджанджа". Перед выступлением артист поделился с ТАСС своими размышлениями: "Я чувствую, что должен спеть максимально хорошо, чтобы люди порадовались, потому что это песни, которые они знают, и, по-моему, впитали в себя с молоком матери: на них выросло поколение и не одно".

У каждого что-то в жизни происходило, видимо, в то время, когда эти песни были популярными, любимыми, знаменитыми. Такие вещи не забываются, люди помнят это и живут с этим всю жизнь иногда. Песни даже переживают людей по возрасту и живут дольше, иной раз артистов некоторых уже нет среди нас, а песни их звучат Михаил Шуфутинский

Кроме того, певец вышел на сцену с композицией "Белые розы" — на финальном проигрыше на экранах позади него появилось видео с Юрием Шатуновым. В беседе с ТАСС артист поделился: "Мне жалко, что он рано ушел от нас, потому что хороший человек, спел много интересного, с ним тоже выросло не одно поколение людей <...> И я сожалею, что его нет среди нас, потому что мы могли бы и дуэтом сегодня эту песню спеть. <...> Я буду думать, что если он слышит нас, то будет знать, что эта песня посвящается сегодня ему тоже".

О прошлом напомнила и группа "Самоцветы": артисты исполнили ностальгическую композицию "Мой адрес Советский Союз", во время которой особенно оживились зрители в костюмах пионеров. Тепло приняли и другие их хиты —- "Синий иней" и "Все, что в жизни есть у меня". Также в шоу приняли участие Александр Айвазов, Александр Иванов (Рондо), группы Plazma и "Дюна".

Gazebo © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Праздничная атмосфера дискотеки 80-х накрыла зал, когда на сцену вышла немецкая певица Lian Ross c песнями Say you'll never и You're my heart, you're my soul. Среди других зарубежных участников фестиваля были Gazebo и Fancy. Завершилось шоу выступлением итальянского певца Pupo.

Дарья Шаталова