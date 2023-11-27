В Петербурге пройдет театральный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская"

Мероприятия продлятся до 4 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Шестой театральный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская" откроется в Петербурге представлением работ учеников заслуженного деятеля искусств России Григория Козлова. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"На фестивале встретятся единомышленники, прошедшие одну школу, живущие по принципу мастерской. В день открытия пройдет презентация книги кандидата искусствоведения театроведа Елены Горфункель "Мастерская Григория Козлова". В книге собраны интервью учеников Григория Михайловича, актеров, режиссеров, которые работали с ним в разные годы", - рассказали в пресс-службе.

Афиша фестиваля собрала работы выпускников разных лет, учившихся в режиссерской мастерской профессора РГИСИ Григория Козлова. Премьеры прошлого сезона представят Егор Чернышов ("Окаянные дни", Прокопьевский драматический театр), Роман Габриа ("Дон Жуан", Норильский заполярный театр драмы), Арина Гулимова ("Мой дедушка был вишней", Омский театр драмы), Серафима Крамер ("Оглянись во гневе", Тюменский БДТ), Мария Романова ("Радость вопреки всему", Русский театр драмы, Сухум), Дмитрий Хохлов и Константин Соя ("Как Аня папу в РАЙцентр везла", Социально-художественный театр, Санкт-Петербург). Сама "Мастерская" покажет спектакли "Варшавская мелодия" Александра Гошукова, "Эшелон" Наталии Лапиной и "Хоттабыч" Романа Габриа.

Режиссерская лаборатория фестиваля будет посвящена творчеству Андрея Битова. Молодая петербургская режиссура обратится к его роману "Пушкинский дом". Ученики одного мастера, объединенные общими художественными и моральными ценностями, представят фрагменты романа в формате эскизов, из которых впоследствии соберется единый большой спектакль.

В офф-программе можно увидеть эскизы будущих репертуарных спектаклей и самостоятельные работы режиссеров и актеров "Мастерской". Фестиваль продлится до 4 декабря.

О Григории Козлове

Лауреат Государственной премии России Григорий Козлов создал театр "Мастерская" в 2010 году, выведя молодой коллектив в число ведущих в Петербурге. Уже три десятилетия режиссер занимается театральной педагогикой. Он удостоен премии Георгия Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".