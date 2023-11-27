В Москве покажут спектакль с участием Орнеллы Мути

Спектакль идет на итальянском языке с переводом на русский язык

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Постановку с участием итальянской актрисы Орнеллы Мути "Бетховен - героическая жизнь гения" покажут в Москве 28 ноября на площадке Театра на Таганке, сообщает "Яндекс Афиша".

"Героическая жизнь гения" - это уникальная театрально-музыкальная постановка, повествующая об увлекательной творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. <…> Главная исполнительница эпистолярного спектакля - Орнелла Мути - через чтение переписки [Бетховена и Гете] раскрывает глубокую художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями", - говорится в сообщении.

Постановка начинается с музыкального фрагмента из произведений Людвига Ван Бетховена. Произведения композитора исполняет музыкальное трио: фортепиано, кларнет и виолончель. Действие спектакля происходит в эпоху романтизма. "В письмах двух гениев звучат темы борьбы, боли, празднования и поиска истины", - отметили организаторы.

Спектакль идет на итальянском языке с переводом на русский язык. Билеты на различных онлайн-сервисах продаются от 3 тыс. рублей.

Российскому зрителю Мути прежде всего известна по фильмам "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано, "Шелест воробьиных крыльев", "Бонни и Клайд по-итальянски", "Римские приключения". Также она снималась в главной роль в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна". В 2018 году на сцене Государственного Кремлевского дворца состоялась российская премьера международного театрального проекта - балета с элементами оперы "Хрустальный дворец" с участием Орнеллы Мути, артистов Большого и Михайловского театров.