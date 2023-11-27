Пушкинскому заповеднику под Псковом необходимо 2 трлн рублей на развитие усадеб

На эти деньги планируют создать новые экспозиции, построить гостиницы для туристов и восстановить несколько старинных зданий

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника Пушкина "Михайловское" в Псковской области, который является памятником русской культуры национального и мирового значения, разработали концепцию развития учреждения до 2037 года, на реализацию которой музею требуется 2 трлн рублей. На эти средства музейщики планируют создать новые экспозиции, построить гостиницы для туристов, оборудовать места для размещения волонтеров и восстановить несколько старинных зданий времен Пушкина, сообщил журналистам директор учреждения Георгий Василевич.

"У нас прошел ученый совет Пушкинского заповедника, на котором была представлена новая концепция до 2037 года. <..> [Общий объем финансирования] почти 2 трлн рублей. В Тригорском больше всего [старинных] фундаментов. Они нам очень пригодятся. <...> Есть целый ряд фундаментов, которые предполагается использовать, что крайне важно для питания посетителей, для размещения дополнительных касс, которых не хватает, и для размещения технического оборудования, которое необходимо для ухода за усадьбами", - сказал Василевич.

По его оценке, таким образом, у музея появляются места, которые позволяют расширить возможности пребывания туристов на территории усадеб, увеличить время нахождения гостей в музее и создать новые экспозиции. В частности, музейщики планируют начать работу над созданием экспозиции, посвященной роману "Евгений Онегин".

"Пушкинский заповедник давно сотрудничает с доброхотами, нынче их называют волонтерами. На пушкинской поляне есть место, где когда-то стояли почта, еще некоторые постройки, которыми мы пользовались до 1999 года, потом их снесли. Сегодня есть необходимость оформить входную зону, сделать здесь нормальные кассы, музей, посвященный истории пушкинского праздника поэзии и ремесленные мастерские, которые позволят привлечь внимание посетителей. Вдалеке, возле рощицы, стоит здание, в котором предполагается селить доброхотов", - отметил Василевич.

По его словам, в усадьбе Петровское расположены всего две постройки, которые необходимо вернуть на старые места, и тогда "получится полный ансамбль усадьбы". "Это конюшня, где предполагается сделать музей, посвященный живописи. И оранжерея, полноценная, настоящая, которая позволит сохранять нам целый ряд растений. Пока их приходится приобретать каждый год", - добавил Василевич.

В Бугрово музейщики планируют разместить одну из построек, в которой будут селиться волонтеры. Кроме того, руководство заповедника намерено модернизировать и расширить научно-культурный центр в Пушкинских горах. "Сегодня нам не хватает помещений, здесь хранятся фонды, находятся зрительные залы, между собой все конфликтует. Мы разработали предпроекты, пять вариантов. Здесь предполагается фондохранилище, административные корпуса, гостиница", - отметил Василевич.

О Пушкинских горах

В поселке Пушкинские горы расположен музей-заповедник "Михайловское", который является памятником русской культуры национального и мирового значения. Здесь ежегодно проходят Дни пушкинской поэзии и русской культуры, это одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками поэта.