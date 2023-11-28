Более 300 заявок из 54 регионов РФ поступило на конкурс "Виват, музыкант!"

Имена финалистов будут названы не позднее 19 февраля 2024 года, а финал пройдет в марте, рассказали в ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 заявок из 54 регионов России поступило на участие во II всероссийском конкурсе профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов "Виват, музыкант!", финал которого состоится в Москве в марте 2024 года, сообщила пресс-служба ассоциации "Духовое общество имени Валерия Халилова".

"Поступило свыше 300 заявок на участие. По сравнению с предыдущим годом значительно увеличилась география участников. Заявки поступили из 54 регионов России - Забайкальского края, республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Хакасия и Адыгея; Ямало-Ненецкого автономного округа; Москвы и Санкт-Петербурга; Самарской, Саратовской, Тульской областей и других", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Организатором смотра выступает ассоциация "Духовое общество имени Валерия Халилова".

Жюри и финал

Как отметили в оргкомитете смотра, заявки также поступили из ДНР и ЛНР. "Заявки поступили из города Донецка и поселка Макеевка, а также Луганской Народной Республики, - рассказали в пресс-службе. - Впервые поступили заявки от конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа - Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкессия". Следующим этапом конкурса станет отбор финалистов I тура. Оценивать работы участников будет жюри, в состав которого вошли специалисты жанра духового и ударного исполнительства России.

Председатель жюри - профессор, и.о. заведующего кафедрой медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории имени Чайковского (МГК) Эркин Юсупов.

Организаторы также сообщили, что имена финалистов "будут названы не позднее 19 февраля 2024 года", а финал смотра пройдет в Москве в марте 2024 года, где назовут имена 27 победителей в девяти номинациях. Награждение лауреатов и гала-концерт пройдут в РАМ имени Гнесиных.

О смотре

Конкурс проводится среди молодых специалистов - преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, ведущих педагогическую деятельность в направлении "Исполнительство на духовых и ударных инструментах", а также композиторов, дирижеров, аранжировщиков и инструментовщиков, работающих в этом жанре. В 2023 году организатором увеличен состав номинаций. Добавлены номинации "лучшее музыкальное произведение", "лучшая аранжировка" и "лучшая инструментовка" для различных составов ансамблей духовых и ударных инструментов, детских духовых оркестров, эстрадно-джазовых ансамблей и оркестров. Возрастной диапазон участников от 20 до 42 лет включительно.