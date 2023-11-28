Российский и китайский музыкальные союзы договорились о сотрудничестве

Стороны в ближайшее время обсудят конкретные планы по организации совместных проектов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский музыкальный союз (РМС) и Ассоциация китайских музыкантов (Chinese Musicians Association, СМА) договорились о реализации совместных проектов, направленных на укрепление отношений между творческими сообществами России и Китая. Об этом сообщил председатель правления РМС Андрей Кричевский на церемонии подписания соглашения между сторонами.

"Фундамент для развития сотрудничества между был заложен еще в 2016 году, когда китайская делегация приезжала в Москву, и в ходе встречи с представителями СМА мы договорились о расширении взаимодействия. Сегодня, подписав соглашение, мы вышли на новый уровень. Реализация совместных проектов при поддержке национальных музыкальных советов двух стран позволит укрепить отношения между творческими объединениями, культурными и образовательными центрами, музыкантами России и Китая", - сказал он.

По словам Кричевского, стороны подтвердили приверженность принципам Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения и в ближайшее время обсудят конкретные планы по организации совместных проектов. Он добавил, что подписание документа стало итогом успешного проведения в сентябре 2023 года Международной научной конференции "Китайская музыкальная культура и Россия" с участием руководства Ассоциации китайских музыкантов.

Ассоциация китайских музыкантов создана в 1949 году и является крупнейшей в КНР профильной организацией, она объединяет музыкантов как на основе индивидуального членства, так и через профессиональные сообщества - союзы композиторов, оркестровых музыкантов, исполнителей на традиционных инструментах. Как и РМС, Ассоциация китайский музыкантов представляет Китай в Международном музыкальном совете (IMC), выступая в роли национального музыкального совета, рассказал Кричевский.

Как сообщает пресс-служба РМС, руководитель Ассоциации китайских музыкантов, профессор Центральной пекинской консерватории композитор Е Сяоган в ходе подписания соглашения подчеркнул, что образование и культура всегда считаются основными элементами системы взаимопонимания между странами, и сотрудничество национальных организаций будет способствовать упрочнению творческих связей между музыкантами Китая и России.