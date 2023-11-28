В Пскове впервые пройдет фестиваль китайской культуры "Мо Янь фест"

В рамках фестиваля будет организован также кинолекторий и телемост "Китай - Псков - Санкт-Петербург" с участием директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского

ПСКОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль китайской культуры "Мо Янь фест" пройдет в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в начале декабря при содействии Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге, мероприятие будет посвящено известному классику китайской литературы, лауреату Нобелевской премии Мо Яню. В рамках фестиваля будет организован также кинолекторий и телемост "Китай - Псков - Санкт-Петербург" с участием директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского, сообщила пресс-служба театра.

"С 6 по 11 декабря в Псковском театре драмы пройдет "Мо Янь фест" - фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Зрители фестиваля познакомятся с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Псковский театр драмы - первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня "Лягушки", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во время "Мо Янь феста" в театре пройдет режиссерская лаборатория: четыре приглашенных постановщика создадут эскизы спектаклей по произведениям современной китайской литературы, которые будут представлены публике. "Зрители познакомятся с важнейшей для китайского театра трагедией "Гроза" Цао Юя, пьесой классика советской китайской драматургии Лао Шэ "Лунсюйгоу", одной из самых репертуарных пьес Китая XXI века "Я люблю цветы персика" Цзоу Цзинчжи и исторической "разговорной драмой" Лю Хэна "Пампушечный двор", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет также кинолекторий "Мо Янь и кинематограф". В течение трех вечеров речь пойдет о дебютном фильме режиссера Чжан Имоу "Красный гаолян". В деловой программе "Мо Янь феста" организаторы предусмотрели трехсторонний телемост "Китай - Псков - Санкт-Петербург" с участием Мо Яня, а также профессора, декана Восточного факультета СПбГУ, директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского.

"Торжественное открытие фестиваля состоится 6 декабря в театральном фойе. Для гостей "Мо Янь феста" будут организованы фуршет и чайная церемония, концерт музыкантов театра, а первым тематическим событием станет вернисаж "Бамбуковой выставки", посвященной бамбуку как материалу для архитектуры и других видов изобразительного искусства. Вход свободный", - отмечается в сообщении.