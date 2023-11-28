Фестиваль искусств "Декабристские вечера" пройдет в Калининграде

Мероприятие состоится с 13 декабря 2023 года по 13 января 2024 года в Кафедральном соборе на острове Канта

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде с 13 декабря 2023 года по 13 января 2024 года. В программу включены проекты, объединяющие различные виды искусства: музыку, литературу, театр. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь собора, выступающего организатором фестиваля, Яна Лутченко.

"Фестиваль <...> вдохновлен "Декабрьскими вечерами" Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств А. С. Пушкина. Не случайно и то, что в программе предстоящего фестиваля два проекта связаны с именем и творчеством великого русского поэта, посвятившего декабристам <...> несколько стихотворений", - рассказала она, заметив, что идея проведения такого "декабристского" фестиваля принадлежит художественному руководителю собора Вере Таривердиевой.

В декабрьской программе фестиваля в исполнении актеров кино и театра Кузьмы Котрелева и Андрея Миронова-Удалова в концертном зале Кафедрального собора прозвучат "Маленькие трагедии" Александра Пушкина в музыкальном сопровождении титулярного органиста собора, лауреата всероссийского и международных конкурсов Евгения Авраменко. В другом, январском концерте фестивальной программы будет представлен моноспектакль на тему повести Пушкина "Метель" с участием известного российского актера кино и театра Владимира Кошевого, органиста, заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого, лауреата международных конкурсов пианиста Евгения Зарецкого.

"В программе фестиваля "Декабристские времена" немало хорошо известных имен в современном искусстве. В их числе солистка театра "Геликон-опера", народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России Алиса Гицба, лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского органист Алексей Шмитов, которые подготовили к фестивалю концертную программу "Русское Рождество", - отметила собеседница агентства.

Музыкально-драматическое представление "В поисках героя" представит лауреат премии Москвы и российской национальной премии "Овация" Петр Татарицкий, выступающий в качестве актера, автора и режиссера программы. В его творческой команде также лауреат премии Москвы, профессор, органистка и пианистка Евгения Кривицкая, солист Павел Быков, скрипачка Мария Лазарева.

"Откроет же "Декабристские вечера" народная артистка России Светлана Крючкова авторской программой "Путем всея земли", посвященной русской поэтессе Серебряного века Анне Ахматовой", - сказала Лутченко. Она отметила, что Светлана Крючкова уже третий раз участвует в "Декабристских вечерах", в прошлом году актриса закрывала фестиваль поэтическим вечером "Между любовью и любовью" на стихи Марины Цветаевой, а ранее познакомила калининградцев со своим видением творчества Осипа Мандельштама.