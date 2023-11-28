DJ Smash представил клип "Любимая Пермь" на главной сцене ВДНХ

Песня написана к 300-летию Перми

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. DJ Smash (Андрей Ширман) презентовал новый клип "Любимая Пермь" в рамках дня Пермского края на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает корреспондент ТАСС. Песня написана к 300-летию столицы Прикамья.

"Я пермяк, и этим все сказано. Моя душа в Перми, это моя малая родина. Я всегда, говоря молодежным сленгом, "топлю" за Пермский край и стараюсь привлечь туда как можно больше людей. Это просто дань моему любимому городу - гимн Перми и красивый клип, который может понравиться как человеку, который никогда не был в Перми, так и тем, кто живет в Перми и Пермском крае. Это просто хороший, душевный клип с прекрасной песней, которую выучили уже даже роботы", - рассказал журналистам музыкант.

Ранее антропоморфный робот Арди, рассказывающий о Пермском крае на стенде региона на ВДНХ, впервые запел, исполнив композицию "Любимая Пермь" Ширмана. В клипе на эту песню показаны все знаковые достопримечательности Прикамья: от прибытия поезда "Ласточка" на старинный вокзал Пермь-1, знаменитой надписи "Счастье не за горами" возле него, видов Спасо-Преображенского собора и набережной Перми до стадиона "Звезда", на котором играет футбольный клуб "Амкар-Пермь" и пейзажей архитектурно-этнографического музея "Хохловка", Кунгурской ледяной пещеры и Белогорского монастыря.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

День Пермского края на выставке "Россия" прошел во вторник. Программа охватила восемь локаций ВДНХ и состояла более чем из 10 деловых, культурных, образовательных и других мероприятий. Организаторы культурной программы дня Пермского края взяли за основу ключевые движущиеся объекты ВДНХ и создали в них спектакли в формате нового театра.