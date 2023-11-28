В Перми РАМТ в рамках фестиваля "Золотая маска" показал спектакль "Сын"

Режиссером постановки выступил Юрий Бутусов

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Российский академический молодежный театр (РАМТ) представил на сцене Пермского академического Театра-Театра спектакль Юрия Бутусова "Сын" по одноименной пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Показ прошел в рамках фестиваля "Золотая маска", приуроченного к программе празднования 300-летия столицы Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба Театра-Театра.

"Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас. В вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочет мириться, человек разрушает свою природу, веру в идеальный мир, то, что Шекспир назвал "квинтэссенцией всего живущего". Идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. И ничего тут нельзя изменить. А правильно это или неправильно - каждый решает сам. И еще это очень русская пьеса. Читая историю этого мальчишки, думаешь об Иванове, Зилове и всех "лишних людях" русской литературы. Дело не в подростковой депрессии, а в тех экзистенциальных вопросах, которые стоят перед всеми нами", - передают слова режиссера Юрия Бутусова в пресс-службе театра.

Бутусов представляет свое прочтение пьесы "Сын", которая замыкает трилогию драматурга Флориана Зеллера "Мать", "Отец", "Сын". В этой постановке подростка Николя, переживающего депрессию после развода родителей, играет самый старший из участников спектакля Евгений Редько, а отца и мачеху - молодые актеры. Причем все герои постановки - с белым гримом на лице, как будто они мимы, и только главный герой - мальчик Николя - без грима, словно единственный в действительности взрослый человек.

Спектакль "Сын" РАМТа, получивший "Золотую Маску" 2022 года за лучшую мужскую роль второго плана (Александр Девятьяров) и еще шесть номинаций на премию, можно будет также увидеть в Перми в среду. А уже в четверг московский театр покажет на пермской сцене постановку "Душа моя Павел" Алексея Бородина, вошедшую в лонг-лист фестиваля "Золотая маска" 2023 года.

Фестиваль "Золотая маска" открылся в столице Прикамья 5 сентября спектаклем "Фома" Новосибирского музыкального театра. 3 и 4 октября Александринский театр из Санкт-Петербурга представил в столице Прикамья постановку "Товарищ Кисляков", победившую в 2022 году в номинации "Лучший спектакль малой формы в драме". Также 7 и 8 октября Малый драматический театр - Театр Европы (Санкт-Петербург) показал сценическую версию романа "Братья Карамазовы". Помимо этого, 7 и 8 ноября Новосибирский театр "Старый дом" представил на сцене Пермского ТЮЗа постановку "Танцующая в темноте" по одноименному фильму Ларса фон Триера.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драмы, оперы, балета, современного танца, оперетты и мюзикла, театра кукол. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Соорганизатором фестиваля в Перми выступает Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, ПАО "Сбербанк" и платежной системы "Мир", а также ПАО СК "Росгосстрах", ОАО "РЖД" и АФК "Система".