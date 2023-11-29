В Приморье объекты культурного кластера освободили от налога на имущество до 2025 года

Инициатором налоговой льготы выступил глава региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Депутаты приморского краевого парламента приняли изменения в закон "О налоге на имущество организаций", согласно которым объекты культурно-образовательных и музейных комплексов, построенных по федеральному проекту "Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура", будут до 31 декабря 2024 года освобождены от уплаты налога на имущество.

"Объекты культурного кластера освободили от налога на имущество. Введение налоговой льготы депутаты поддержали в ходе сегодняшнего заседания законодательного собрания края. Согласно изменениям, внесенным в статью 2.1 регионального закона "О налоге на имущество организаций", не будут облагаться налогом объекты, которые входят в состав культурно-образовательных и музейных комплексов, построенных в рамках реализации федерального проекта "Культурная среда", входящего в состав национального проекта "Культура", - сообщили на заседании, трансляция которого велась на YouTube-канале регионального парламента.

Инициатором налоговой льготы выступил глава региона Олег Кожемяко. Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, ее введение будет способствовать развитию нового культурного кластера, создание которого в настоящее время ведется во Владивостоке по поручению президента РФ Владимира Путина.

Кластер состоит из двух комплексов - культурно-образовательного и музейно-театрального. Первый, расположенный на острове Русском, уже введен в эксплуатацию и в сентябре этого года принял первых учащихся. Здесь находятся филиалы Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы с учебными театрами, общеобразовательная школа с двумя бассейнами, интернаты для учеников, общежитие для студентов филиала Российского государственного института сценических искусств, а также три многоквартирных дома для преподавателей и артистов. В музейно-театральном блоке, который возводится на сопке Орлиное гнездо, разместятся филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Российского государственного института сценических искусств, Школы креативных индустрий и Мариинского театра.

Общая площадь объектов культурного кластера превысит 163 тыс. кв. метров, а общая сумма реализации проекта - 23 млрд рублей.