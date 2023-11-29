Реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве завершат в мае 2024 года

Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге закончат реставрировать в 2025 году, рассказала министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Реставрация Новодевичьего монастыря в Москве завершится в мае 2024 года, Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге - в 2025 году. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на правительственном часе в Госдуме.

"В мае 2024 года завершится реставрация Новодевичьего монастыря в Москве - как раз к пятисотлетию этого уникального архитектурного ансамбля, объекта Всемирного культурного наследия. А в 2025 году планируем завершить комплексную реставрацию Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге", - рассказала министр, выступая с докладом о реализации государственной культурной политики.

Она отметила, что в Едином государственном реестре объектов культурного наследия сегодня почти 154 тыс. памятников. "Ежегодно мы проводим ремонт более чем на 270 объектах культурного наследия. С 2020 по 2022 год министерство культуры завершило реставрацию 118 объектов. Назову лишь некоторые, самые крупные. Это Музейный квартал в Пскове, это парк Монрепо в Выборге, это уникальные памятники деревянного зодчества в музее "Витославлицы" в Великом Новгороде", - добавила Любимова.

По ее словам, в рамках программы сохранения памятников деревянного зодчества по итогам этого года будет отреставрировано пять объектов.

"Особое внимание сегодня уделяется воспитанию новых кадров в сфере реставрации. Создан крупнейший в Европе Международный центр реставрации в Ленинградской области", - рассказала министр.